Carlos Bacca rompe el silencio y revela real razón de polémica conducta del Junior ante Millonarios; “Sucedió así”

En la derrota 3 goles a 2 que sufrió el Junior de Barranquilla al enfrentar a Millonarios F. C. en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la jornada número 17 de la Liga Betplay del primer semestre del año se presentó una gran polémica.

Los jugadores del Junior argumentaban que hubo una falta sobre Edwin Herrera antes de la anotación, instando al árbitro principal a invalidar la anotación. Sin embargo, aunque hubiera sido falta o no, el árbitro no podía revertir el gol, ya que, la pelota había salido de la cancha antes de que este ocurriera.

Millonarios vs. Junior en El Campín. (Colprensa) | Foto: Colprensa - Mariano Vimos.

“La decisión la tomamos los jugadores. Sentimos que no era justo lo que paso. Eso fue todo, lo decidimos porque fue injusto. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo que jugar con Millonarios 0-0 que 1-0 en contra. A veces los partidos se pierden por detalles. Ese detalle del primer gol nos sacó del partido”, manifestó el centro delantero.