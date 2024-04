Luis Díaz: canal y hora para ver en vivo el Atalanta vs. Liverpool por cuartos de final de Europa League

Canal y hora para verlo en vivo

Palabras de Jürgen Klopp antes del juego

Remontada, como la de Barcelona en el 2019. “¿Qué es parecido? El resultado, sin duda. La actuación, en realidad no. Hicimos en ese momento un partido excepcional y perdimos 3-0 (en Barcelona) y nadie supo cómo. Creo que no deberíamos haber perdido el último partido (contra el Atalanta) por 3-0, pero no estuvimos tan bien como entonces en ese partido (en Barcelona)”.

El mensaje para los jugadores. “Lo que recuerdo de ese momento (contra el Barcelona) es que normalmente no preparo este tipo de cosas así, especialmente un día antes o cuatro años antes o lo que sea. Lo que les diré a los chicos lo pensaré mañana, pero definitivamente no se dijo nada sobre este tipo de cosas en la conferencia de prensa anterior ”.

El impacto por el partido de ida y planteamiento. “Nada. Que hayamos encajado los tres goles no tuvo nada que ver con el planteamiento. Perder el balón en los momentos equivocados, no estar organizado en los momentos, nada tuvo que ver con el planteamiento. No es que les haya dicho a los chicos que los dejen correr, que no marcarán cuando los dejemos solos en el box”.