Carlos Antonio Vélez tira sablazo por controversial acción del Junior en duelo con Millonarios: “Le faltaron calzones”

Los futbolistas del Junior reclamaban una falta sobre Edwin Herrera antes del gol, por lo que le pedían al juez central del compromiso que anulara la anotación. Sin embargo, sin importar si fue falta o no, el árbitro no podía darle retroceso al tanto, pues antes del mismo la pelota salió de la cancha .

Lo que acaba de pasar en El Campin es increíble, los jugadores del Junior le entregan el balón al rival y se quedan quietos, no hubo gol porque Millonarios no definió bien pic.twitter.com/5E4e73EfeT

“¡Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla, a estudiar el reglamento... urgente. ¿Y el árbitro? Se equivocó al no sancionar una falta. Pero no puede anular el gol de @MillosFCoficial porque la falta que ignoró no hace parte de la llamada APP (jugada que termina en gol), ya que esta comenzó con el tiro de esquina. El juez no tiene por qué permitir la rebeldía de nadie. Le faltaron calzones al hombre. Para eso son las tarjetas... úselas”, dijo el periodista en su cuenta de X.