Millonarios entra a los ocho y Nacional dice adiós: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay

“Todo el plantel está acá presente por el motivo que todos vimos dentro del campo, si queremos que nuestro fútbol mejore muchas cosas tienen que mejorar. Un juez que tiene unos ayudantes que le dicen que hay una falta y él por soberbia no la quiere sancionar termina perjudicando a Junior en el juego”, dijo Didier Moreno, en nombre de sus compañeros, durante la rueda de prensa.

“Me parece que a pesar de que Junior se nos vino ya ellos comenzaron fue a pelotearnos porque tienen dos delanteros peligrosos, goleadores, creo que eso lo controlamos bien y creo que no es que nos hubiéramos salvado”, señaló Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

Atlético Nacional, eliminado

“ Soy responsable de la eliminación. Sabíamos que era difícil. Nos habíamos ilusionado por esa seguidilla de partidos y se corta en un partido raro y pasan cosas que atraen los fantasmas. Lo mínimo afectó hoy y hay desgaste y eso también incidió. No estuvimos con la actitud de jugar una final y este partido es la gota que derrama el vaso para que no estemos en los ocho”, dijo el técnico Pablo Repetto.

La fecha 17 continuará este jueves con los partidos de La Equidad vs. Fortaleza, Patriotas vs. Medellín y América de Cali vs. Deportivo Pasto. El viernes se disputará el último partido de la jornada con Atlético Bucaramanga recibiendo a Boyacá Chicó.