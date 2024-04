James Rodríguez revive su peor pesadilla: São Paulo contrataría a Rafa Benítez

James Rodríguez se despertó este jueves reviviendo los fantasmas de su dolorosa despedida de Europa. Casi tres años después de haber salido del Everton por la puerta trasera, el colombiano se reencontraría con su verdugo, el español Rafa Benítez, que se encuentra sin trabajo desde que fue destituido por el Celta de Vigo.

Según Gabriel Sá, reconocido periodista brasileño, el estratega madrileño es el máximo candidato a tomar las riendas de São Paulo. “El nombre más fuerte entre bastidores en São Paulo para un nuevo entrenador es el del español Rafa Benítez”, indicó tras la derrota del tricolor frente a Flamengo en el estadio Maracaná.

Los contactos ya se han establecido y las sensaciones son positivas entre ambas partes. “Negocios gestionados con la ayuda de Giuliano Bertolucci. Las partes confían en un resultado positivo. Las conversaciones comenzaron el domingo”, indicó Sá.

James no se ha pronunciado al respecto de un cambio de timonel que no lo beneficiaría en lo absoluto. Tanto en el Everton como en el Real Madrid, Rafa Benítez fue uno de los técnicos que más diferencias tuvo con el capitán de la Selección Colombia a lo largo de su carrera profesional.

“La directiva del São Paulo inició el domingo negociaciones por Rafa Benítez, tras consultar a Giuliano Bertolucci. Al técnico español le gusta el proyecto y hay optimismo sobre el resultado. Reunión en las próximas horas”, completa la información desde territorio brasileño.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 19: Head coach Rafael Benitez (L) of Real Madrid talks to James Rodriguez during a training session at Valdebebas training ground on November 19, 2015 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images) | Foto: Getty Images/Angel Martinez/Real Madrid

Y es que Thiago Carpini tiene las horas contadas como técnico de São Paulo. Hace rato que la dirigencia viene estudiando posibles nombres para destituirlo y la derrota ante Flamengo en la segunda fecha del Brasileirao habría sido la gota que rebosó la copa del presidente Julio Casares.

Carpini lleva menos de tres meses en el equipo al que llegó como reemplazo de Dorival Júnior. El inicio de su proceso fue positivo con el título de la Supercopa de Brasil frente a Palmeiras, pero las cosas se han venido torciendo con resultados negativos en el campeonato paulista, la fase de grupos de la Copa Libertadores y las primeras dos fechas del Brasileirao.

Rafa Benítez, el técnico que echó a James de Europa

Lo cierto es que nadie se esperaba que Rafa Benítez picara en punta como serio candidato para llegar a São Paulo. De hecho, esta sería la segunda vez que dirigiría un club fuera de Europa después de pasar por banquillos prestigiosos como el de Real Madrid, Liverpool e Inter de Milán, entre otros.

El hecho que acepte volver a dirigir a James Rodríguez es controversial, pues fue el encargado de sacarlo del Everton justo después de que Carlo Ancelotti tomara la decisión de salir para volver a tomar las riendas del 14 veces campeón de Europa.

La tensión entre James y Benítez se remonta a varios años atrás, en 2015, cuando el español dirigía a los merengues. “En el Real Madrid hubo una vez que me cambió, estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí, fue como, ‘hiciste que me silbaran…’, y ya”, confesó el colombiano en SEMANA.

James Rodríguez dejó grandes sensaciones en Brasil | Foto: Getty Images

En ese momento, la relación de ambos se complicó, pero James pudo seguir en el club porque Benítez fue destituido. “Fue desde ahí. Pero, al final, cuando él estuvo en el Real Madrid, siempre jugué. Después hubo ese choque y ya está. Cuando llegó al Everton, pasó lo que pasó”, agregó.

“Con él sí fue maluco. Desde el primer día me dijo que no iba a contar conmigo. Me dijo, ‘vete’. Pero, bueno, es mejor que la gente sea clara con uno”, dijo.