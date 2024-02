Mauricio Mercado, ‘dolor de cabeza’ para el América cuando le pita; su nefasto historial

Ferney Trujillo, juez central del polémico Envigado vs. América | Foto: Colprensa

El VAR llamó a Trujillo para que revisara una acción en el área del América después de un cobro de Envigado. El juez central no dudó y lo sancionó como penalti, pese a que no parecía falta. El equipo antioqueño anotó desde los 12 pasos y empató el partido, que terminó en tablas.

Previo a esto, la primera polémica llegó por una falta dentro del área que cometió Felipe Jaramillo sobre el jugador Yohan Garcés, la acción fue omitida por el juez central y desde el VAR ni siquiera la revisaron. La siguiente encrucijada fue por un claro manotazo de Jeison Palacios en la cara a William Hurtado, una agresión que debía ser claramente roja, pero que, nuevamente, el árbitro no pitó y el VAR no lo llamó.

Sorpresivamente, América de Cali no es la primera vez que sufre por tener a esta terna arbitral durante un partido y ante el mismo rival. Previo al juego, el exárbitro y ahora analista, José Borda, había recordado que uno de los jueces que estaría en el duelo de la fecha 7 ya había protagonizado un escándalo en contra de los rojos.

Mauricio Mercado, juez central que fue suspendido por no pitar una mano a favor del América | Foto: @joseborda1

En su cuenta de X una vez se conocieron las designaciones arbitrales, dijo: “La Comisión de Árbitros sancionó 6 meses al árbitro Mauricio Mercado por NO pitar una mano penal Gigante en el juego Envigado vs. América de Cali, y para variar vuelve y lo designa “en el mismo partido” de la fecha 7 como AVAR”.

Como si fuese premonitorio lo dicho por Borda y estuviese casi sentenciado un nuevo error, las malas decisiones volvieron a darse. Si bien Mercado ya no era quien estaba en campo, sí fue el que estuvo a cargo del VAR y tuvo complicidad en las malas decisiones en contra del cuadro caleño.

América calificó de ‘atraco’ el arbitraje

Tulio Gómez, dueño del América, no se guardó nada y se despachó duramente por el arbitraje que terminó perjudicando a su equipo. A través de redes sociales, el dirigente deportivo aseguró que los árbitros no le brindaron garantías a los ‘Diablos Rojos’ y no deberían de volver a pitarles.