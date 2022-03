¿Cuándo saldrá la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela?

La Selección Colombia se juega este fin de mes varias cosas en los últimos dos partidos de Eliminatorias. En primer lugar, está en busca de romper la sequía pues acumula siete partidos consecutivos sin marcar y ha sido la principal causa de una incómoda séptima posición que lo obliga a ganar los seis puntos que quedan en juego y rezar por una serie de resultados que le den el cupo por la vía del repechaje.

En segundo orden, se encuentra el futuro de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional. Ramón Jesurún y el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol lo respaldaron para dirigir los partidos ante Bolivia y Venezuela, pero eso no significa que vaya a seguir si el resultado es la eliminación.

Es por eso que los nombres que elija en la convocatoria son de vital importancia, tanto en lo deportivo como en lo personal, pues serán esos jugadores los responsables de un par de partidos que, además de decidir el rumbo de la Tricolor en estas Eliminatorias, servirán de jueces para convencer a los directivos de darle una oportunidad más.

Se sabe que la lista saldrá esta misma semana, sin embargo, ya vamos a miércoles y la impaciencia de los aficionados obliga a preguntarse cuádo se darán a conocer los convocados de manera oficial. El periodista Julián Capera informó en las últimas horas que a más tardar “el jueves debe salir la convocatoria”, ya que los primeros jugadores son esperados el día sábado para iniciar la concentración.

📜🇨🇴 El jueves debe salir la convocatoria (¿última?) de Reinaldo Rueda para el cierre de eliminatorias. El sábado inicia la concentración en Barranquilla.



¿Esperan alguna sorpresa? ¿Cuál? pic.twitter.com/p6Rr6MqoZc — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 15, 2022

Como ha sucedido en todo el trayecto de este clasificatorio sudamericano, Rueda espera hasta último momento para conocer reportes de lesiones o casos positivos en los jugadores que tiene en mente. De momento, la gran preocupación está sembrada sobre Falcao García, que no juega con el Rayo Vallecano desde el pasado 26 de febrero, en la derrota 1-0 de local frente al Real Madrid.

Andoni Iraola dijo la semana pasada que esperaba contar con el Tigre para esta fecha ante el Atlético, sin embargo, no ha hecho trabajos con el resto del grupo y los tiempos no le darían ni siquiera para jugar este fin de semana, al menos no desde el once inicial.

James Rodríguez, por su parte, se perdió los últimos dos partidos de la liga catarí con Al-Rayyan, pero no se encuentra con problemas físicos que le impidan llegar en buenas condiciones al próximo 24 de marzo frente a los bolivianos en el Metropolitano. David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Dávinson Sánchez también están entre los fijos para esa lista que está por conocerse.

James Rodríguez ha estado presente en las últimas dos convocatorias de Reinaldo Rueda - Foto: AFP

Con rodaje en Argentina, los nombres de Juan Fernando Quintero y Frank Fabra suenan atractivos para una Selección que, en la doble fecha pasada, sufrió por la falta de variantes en la generación de juego y los costados, con un rendimiento por lo bajo de todo el equipo en general.

Desde el fin de semana se han ido destapando algunos nombres que fueron bloqueados por la FCF, algo que no determina que sean convocados, aunque da un indicio de estar en el radar del cuerpo técnico.

En primera instancia aparece el exatacante del Deportes Tolima, Jaminton Campaz, quien viene de ser figura con el Gremio de Brasil anotando el fin de semana pasado un gol olímpico. Fuentes de Brasil aseguraron que el jugador se encuentra bloqueado por el cuerpo técnico, abriendo así una posible convocatoria para los juegos mencionados.

Alfredo Morelos, de buen presente con el Rangers de Escocia en el torneo local y la Europa League, fue otro de los jugadores bloqueados, sumado a los tres del Genk de Bélgica: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y el posible regreso de Carlos Cuesta, que quedó afuera en la lista pasada.