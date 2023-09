¿Cuánto dinero gana Messi en el Inter de Miami en pesos colombianos?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Lionel Messi aspira a jugar un Mundial más con Argentina | Foto: NurPhoto via Getty Images

Y aunque estuvo abierta la posibilidad de que Messi regresara al Barcelona, fuera a una liga de medio oriente y jugara para el Newells Old Boys, de Argentina, equipo del que es hincha el argentino. Lo cierto es que tener al mejor futbolista del mundo no es nada económico, por lo que el equipo norteamericano tuvo que presentar una gran oferta económica para convencer a Messi. Que no solamente le dio el “sí” al equipo estadounidense por el dinero, sino por la calidad de vida que puede tener en Miami para él y su familia.