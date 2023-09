Técnico del Inter Miami revela parte médico de Lionel Messi y responde si será desconvocado por Argentina

Argentina cruza los dedos para que las molestias musculares acusadas por Lionel Messi durante el partido ante Ecuador no le impidan hacer parte de la lista de viajeros a Bolivia, un país que históricamente le ha costado mucho a la albiceleste.

Lionel Messi increpó y señaló a Wilmar Roldán tras el partido de Argentina vs. Ecuador; ¿de qué acusó al árbitro colombiano?

Argentina no ha emitido parte médico alguno sobre la situación del ‘10′, no obstante, sí le informaron de la situación al Inter Miami, que ha encendido todas las alarmas por la posible lesión de su estrella.

Gerardo Martino, entrenador del conjunto estadounidense, reveló lo que le han comunicado desde la albiceleste y aseguró que Messi no volverá antes de lo presupuestado inicialmente. “ En principio no parece nada importante. Solamente, síntomas de cansancio, por lo menos el reporte que tenemos de después del partido. Hay que esperar para saber con mayor precisión ”, indicó.

Gerardo Martino hablando con Lionel Messi. | Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

Los periodistas presentes en la atención a medios del Inter Miami insistieron en el tema y preguntaron si sería posible que Messi sea desconvocado de la selección por cuenta de ese problema físico que sufrió ante Ecuador. “No, no es algo que me animaría a decir, es esto demasiado pronto, creo que hoy (viernes) puede ser un día importante. Pero tampoco me lo imagino regresando si él tiene la posibilidad de jugar contra Bolivia”, sentenció Martino.