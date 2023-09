Lionel Messi increpó y señaló a Wilmar Roldán tras el partido de Argentina vs. Ecuador, ¿de qué acusó al arbitro colombiano?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

“ Sabemos que en cada partido tenemos que dar el cien por ciento para sacarlo adelante. Pero quedó demostrado, tanto en los amistosos que jugamos, y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario ”, remarcó el capitán del campeón mundial.

El cruce con Wilmar Roldán

“Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias Argentina vs. Ecuador e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardó nada y les reclamo airadamente. ¿Roldán informará a la Fifa?”, comentó José Borda, experto en arbitraje.