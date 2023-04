Dani Alves volvió a entregar otra versión ante la justicia en presunto caso de abuso sexual

El futbolista Dani Alves declaró este lunes 17 de abril ante la jueza que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

El brasileño aseguró a la jueza que mantuvieron relaciones sexuales consentidas y que, mientras estaba en la discoteca, supuestamente, constató que existía “tensión sexual” con la mujer que lo terminó denunciando ante la justicia

Fuentes presentes en la declaración aseguraron que Alves contestó a las preguntas de todas las partes -su defensa, la acusación particular y la Fiscalía-, aunque la mayor parte de los 20 minutos que duró la declaración, consistió en la explicación del jugador, sin preguntas.

A pesar de las críticas, Alves estuvo presente en el Mundial de Catar, llevado a cabo el año pasado. - Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Alves declaró a petición propia en el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona después de que la jueza rechazara sacarlo de prisión provisional, donde está desde el 20 de enero.

En el recurso con el que intentó salir de prisión, la propia defensa de Alves admitió la “errática declaración” del futbolista, que durante la investigación ha entregado distintas versiones de los hechos y empezó negando que se hubiera encontrado con la joven.

Este lunes, Alves -en su cuarta versión- admitió ante la jueza que mintió porque estaba “obsesionado” con que su mujer no descubriera que le había sido infiel, y que lo ocurrido con la joven en la discoteca supuestamente fue mutuo.

Dani Alves es investigado por presunta agresión sexual. - Foto: Instagram @danialves y joanasanz

Ahora, la defensa de Alves solicitó esta nueva declaración una vez ya avanzada la investigación del caso y podrá volver a pedir que el futbolista salga en libertad provisional, aunque no ha presentado ningún recurso por el momento.

Fuentes de la defensa se mostraron “contentos, satisfechos” y aseguraron que el jugador ha hecho una declaración linealmente correcta.

La declaración de este lunes se retrasó durante dos horas por un “problema en la orden de conducción”.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, cerró su cuenta de Instagram

La reconocida modelo Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves, tomó una decisión radical respecto a sus redes sociales. A través de una publicación hecha en Instagram, le contó a sus seguidores que cerrará sus cuentas de diferentes redes sociales a causa de la persecución que ha sufrido por el caso de su esposo, envuelto en proceso de investigación por presunta agresión sexual.

El brasileño junto a su esposa Joana Sanz, en Reino Unido. - Foto: Getty Images/Joe Maher

“Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si con eso sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos. Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí, gracias a dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión”.

*Con información de Europa Press