Esposa de Dani Alves toma drástica decisión y da ‘reversazo’ momentáneo a su divorcio con el jugador. ¿Qué pasó?

Un gran revuelo se ha generado en los últimos días con respecto al presente del jugador Dani Alves. Más allá de la negación de su libertad en su caso de presunta violación en contra de una mujer, otro de los temas que ha despertado furor ha sido el de su divorcio con la modelo Joana Sanz.

La mujer, que tomó la decisión de ponerle punto final a su historia con el jugador, ha sido tendencia en las últimas horas con una sorpresiva visita a la cárcel de Brians 2, ubicada en la ciudad de Barcelona. Tal y como aseguró el periodista español Carlos Quilez, la modelo se habría reunido con el futbolista para hablar de los términos económicos de su divorcio, ya que a pesar de que no tienen hijos en común, sí compartirían propiedades y negocios a los que ninguno estaría dispuesto a renunciar.

Un encuentro en el que ambos habrían puesto sobre la mesa sus respectivas situaciones económicas y el reparto de sus bienes compartidos, haciendo un inventario de las viviendas, locales y del dinero que poseen en una cuenta bancaria conjunta, y en el que no habría habido acuerdo sino una discusión.

Joana Sanz y Dani Alves - Foto: Getty Images/Joe Maher

Ahora bien, de acuerdo con la información de este martes por el programa español “Y ahora Sonsoles”, Sanz sí tiene la intención del divorcio, sin embargo, tomará cierto tiempo, todo con el objetivo de ayudar al brasileño a salir de prisión, lugar donde la pasa mal.

Esta fue la primera vez que ambos se vieron cara a cara desde que la española anunció su intención de separarse del jugador.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero de 2023 - Foto: Getty Images

Más detalles de la visita

La modelo aseguró que fue a visitarle “para saber cómo está, ya que es una situación muy complicada”. Algo que, como ha adelantado, seguirá haciendo siempre que pueda para preocuparse por su todavía marido con el que, sostiene, “no ha habido ninguna discusión”.

Y es que, como ha aclarado, “no tenemos absolutamente nada qué hablar de dinero porque tenemos separación de bienes y no tenemos nada en común”. “Nunca he necesitado nada de él. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo. Siempre hemos tenido nuestras cosas”, puntualizó.

Además, insistió en que “nunca he dependido de él económicamente”. No obstante, Joana sí reveló que la única vez que han hablado de dinero fue cuando empezó todo esto y le pidió a Alves que gestionase, a través de su abogado, un apartamento en París, donde tenía que cumplir con un compromiso profesional.

Por otro lado, la modelo aseguró que está fuerte, tranquila e intentando “salir adelante”. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la presunta violación cometida por el brasileño y por la que está en prisión: “Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia”.

Joana Sanz. - Foto: Instagram: captura de pantalla (neyalves-joanasanz)

Alves pasa la ‘tusa’ en prisión

Para olvidar sus problemas, en los últimos días, el jugador decidió apelar a lo que por muchos años le dio tantas alegrías. En el fútbol, el brasileño se ha refugiado para aliviar sus penas.

De acuerdo con el medio ‘Servimedia’, de España, el brasileño sigue haciendo lo que más le gusta para sobrellevar su vida como recluso. “Alves está promoviendo partidos de fútbol y este mismo viernes marcó dos goles en uno de ellos, confirman fuentes internas de los servicios penitenciarios”, reveló el citado portal.

Dichas acciones han generado una movida en el recinto carcelario, tan así que la demanda de ropa deportiva de los reos ha sido cada vez más alta, pues han despertado interés por jugar con Alves dentro del centro penitenciario.