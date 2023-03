Fuad Char se cansó: anuncia ‘barrida’ de jugadores en Junior y dio contundente respuesta sobre el futuro del ‘Bolillo’

Junior de Barranquilla sigue sin levantar cabeza en la Liga Betplay. El cuadro tiburón sigue en mala racha luego que el pasado fin de semana, en la tradicional fecha de clásicos, empatara a dos goles con Unión Magdalena luego de ir ganando.

Con esta igualdad, el equipo de la arenosa llegó a 8 unidades, mismas que tiene La Equidad y Deportivo Cali, los últimos equipos de la tabla que se llevan la posición por diferencia negativa de goles.

Junior de Barranquilla buscó 'revivir' en la Liga BetPlay en el clásico ante Unión Magdalena. - Foto: @JuniorClubSA

Con la mitad del campeonato jugado, desde Junior prácticamente se han resignado a clasificar a los ocho mejores, algo que venían haciendo durante varios torneos.

Aunque las matemáticas dicen lo contrario, desde los altos mandos lo ven así, y desde ya empiezan a mirar soluciones para el segundo semestre. El máximo accionista del club, Fuad Char, habló en las últimas horas sobre el panorama del equipo y dejó varias pistas de lo que sucederá.

En primera instancia, Char aseguró que ‘Bolillo’ Gómez tendrá su respaldo pase lo que pase, pues para él se tiene que acabar ese constante cambio de técnicos cada que hay malos resultados. “Lo importante de un técnico como el Bolillo es que estamos preparándonos, trabajando, pensando en el futuro”, dijo en charla con los medios.

Además de ello, el empresario confirmó una especie de ‘barrida’ en la nómina, pues durante este semestre se han presentado varios problemas con jugadores, ya sea por su nivel deportivo, o por los actos de indisciplina. “En mayo vendrán cambios, trataremos de presentarnos en otras condiciones, con refuerzos importantes. Nos ha ido mal en este semestre y haremos todo lo posible para revertir esta situación. Se irán algunos jugadores y llegarán otros para poder darle una respuesta positiva a los aficionados”, agregó.

Leider Berdugo, volante del Junior de Barranquilla - Foto: Dimayor

Aunque no hay ningún jugador confirmado para salir, desde ya se empieza a apuntar a futbolistas como Albornoz, Ortiz, Sandoval, Haydar, y otros que han tenido grandes problemas en esta temporada.

Junior busca un “exorcismo” para romper el ‘maleficio’

Ya sin razones lógicas a la vista, medios de la zona costera del país como la Emisora Atlántico 1070 am, han acudido a otro tipo de creencias para saber cuál es el origen de la crisis juniorista. En las últimas horas, acudieron al clarividente y mentalista Milciades Arias, quien entregó desde su perspectiva un concepto bastante desalentador, pues según sus conocimientos: “Junior tiene un maleficio, necesita de un exorcismo, 10 millas náuticas adentro”.

El experto en los mencionados temas, sentenció que la ‘maldición’ para el cuadro rojiblanco viene desde noviembre de 2022 y por eso no hay mejora en el desempeño del equipo: “Eso se hubiese hecho hace rato si me hubieran ‘parado bolas’. Se lo he dicho a dos personas que están dentro del equipo, se los he comentado y me dicen que ellos no creen en eso, porque todos los jugadores son evangélicos, y les dije: yo he curado hasta pastores”.

Además, expuso que ha tenido conversaciones con la prensa barranquillera a los que le vaticinó lo que iba a suceder, no obstante, al interior del club se han mostrado incrédulos de sus teorías: “Yo le comenté a muchos periodistas que Junior va a arrancar mal; dije que iba a sacar tres puntos de 15 posibles; que el sexto partido lo iba a ganar (Equidad) y que el séptimo lo perdía (América)… Yo llamé al club y me dijeron que no creían en esas pendejadas”.

Milciades también explicó cómo debería ser el procedimiento para librar al Junior de ese “maleficio”, sin embargo, aclaró que solo un verdadero experto podría realizar esta maniobra: “El equipo está enterrado a 10 millas náuticas desde noviembre de 2022. Hay que hacer algo para poder liberarlo. Hay que hacer un desintegro, pero está a 10 millas náuticas, y no cualquiera lo puede hacer”.