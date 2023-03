Junior de Barranquilla nada que despega con ‘Bolillo’ Gómez como DT: Unión Magdalena le quitó un triunfo de las manos

Uno de los partidos más esperados en la jornada de clásicos de la Liga BetPlay fue Junior de Barranquilla vs. Unión de Magdalena, en especial por la necesidad del equipo Tiburón de sumar de a tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones.

El primer tiempo del partido no tuvo mayores llegadas de gol, aunque la más clara fue para los dirigidos por Hernán Darío Bolillo Gómez, pero Brayan León no la pudo concretar. En el minuto 16 del compromiso, el delantero quedó mano a mano con el guardameta Ramiro Sánchez, a quien bailó, pero con el arco solo increíblemente no pudo definir.

El 'Bolillo' Gómez sigue sin ganar luego de tres partidos como DT del Junior. - Foto: Dimayor

La más clara para Unión de Magdalena fue registrada en el minuto 10 del compromiso: el lateral Brayan Correa estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de media distancia que pasó apenas cerca del pórtico custodiado por Sebastián Viera.

Salvo la lesión de Léider Berdugo, que tuvo que ser reemplazado por Andrey Estupiñán, los primeros 45 minutos no tuvieron mucho que rescatar.

El gol del Junior llegó cuando el cronómetro marcaba el minuto 62 del compromiso. En mitad de cancha, Vladimir Hernández recuperó la esférica y, a pura velocidad, eliminó a sus rivales hasta llegar al arco rival, donde anotó con un disparo potente.

Quien aumentó la cuenta fue el guardameta Sebastián Viera, desde el punto penalti, en el minuto 66. La pena máxima fue decretada tras una carga ilegítima por detrás al lateral Walmer Pacheco.

Cerca del final del compromiso, tras un pase desde la banda derecha, Isaac Camargo descontó para el Unión Magdalena. En ese instante, Bolilló apostó por dos ingresos, el de Carlos Bacca y Nilson Castrillón.

Camargo, en el tiempo de reposición, en el 90+2, le apagó la fiesta al Junior con un gol de cabeza.

Valga recordar que una ausencia en el compromiso disputado Estadio Sierra Nevada fue Juan Fernando Quintero, convocado a la Selección Colombia por Néstor Lorenzo, aunque al parecer padece una fractura por estrés en su tibia.

Juan Fernando Quintero en los entrenamientos de la Selección Colombia. - Foto: @FCFSeleccionCol

Formaciones titulares Junior vs. Unión Magdalena

Unión Magdalena:

Ramiro Sánchez; Eder Munive, Nicolás Gil, Jermein Peña, Jean Colorado, Gonzalo Lucero, Alexander Mejía, Brayan Correa, Ricardo Márquez, Jorge Romero, Gianfranco Baier.

Junior:

Sebastián Viera; Edwin Herrera, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, Brayan León, Homer Martínez, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Walmer Pacheco, Federico Andueza, Leider Berdugo.

Junior, entre las polémicas y el fútbol

Más allá de la victoria, Junior ha sido solo polémicas los últimos días. El periodista Juan Salvador Bárcena, que de cerca cubre la realidad del Junior de Barranquilla, estuvo publicando fotos, audios y videos este 25 de marzo, que darían cuenta de que Albornoz ha estado de parranda.

En el medio Habla Deportes, Juan Salvador Bárcena comentó: “Ahí está, por eso se lesionan, por eso les duele el aductor, por eso no pueden jugar 90 minutos, por eso las malas decisiones, por eso la pesadez en la cancha y, lo peor, con contrato todavía. Yo dije que los iba a boletear uno por uno porque es una falta de respeto con el Junior de Barranquilla, juegan con la hinchada y Gabriel Camargo tenía razón con Ómar Albornoz”.

Ómar Albornoz, jugador de Junior - Foto: Junior de Barranquilla

Pese a su comentario, el periodista afirmó que da el beneficio de la duda si las supuestas pruebas de la indisciplina de Albornoz han sido de esta semana o, por el contrario, de vieja data.

“Me han llegado audios y fotos con el mismo jugador. Quiero dejar claro que esta información me viene llegando y utilizo las pruebas que recibo pero con la misma duda de cuándo pudo haber sido”, comentó.

Pa los amigos de jugador, que me dicen al interno que no se ve el trago. pic.twitter.com/CSGUaWhYJ0 — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) March 25, 2023

Valga recordar que desde su militancia en el Deportes Tolima, desde donde arribó al Junior de Barranquilla, Albornoz no solo ha dado de qué hablar por su talento, sino por su indisciplina, hecho de lo que hizo eco Bárcena.

“Yo no sé si esto sea un causal o vaya a apretar, lo que está claro es el problema de indisciplina que ha tenido este muchacho siempre, que hasta las fotos se las toma sin ningún problema”, agregó. Para dar cuenta de lo que dijo, subió un fragmento del video en el que se ve al jugador con cerveza en mano.

Nota en desarrollo...