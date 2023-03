“Dani Alves me engañaba mientras mi madre moría”: Joana Sanz habló del ‘infierno’ que vivió como esposa del futbolista

Aunque Joana Sanz, al parecer, dio un reversazo temporal al divorcio con Dani Alves para hacer lo posible por ayudarlo a salir de la cárcel Brians 2 -donde permanece desde el pasado 20 de enero por presunto abuso sexual contra una joven de 23 años-, demostró que está dolida con el jugador.

La modelo canaria visitó al futbolista brasileño días atrás, por lo que se especuló que estaba conmovida por una carta que él le envió, en la que aceptaba su decisión de dar por terminado el matrimonio, aunque dejaba ver su anhelo de regresar junto a ella una vez demostrara su inocencia.

Otro sector de la prensa supuso que la visita a Alves estuvo relacionada con el divorcio, en especial para resolver asuntos de dinero, de bienes, pero ella misma desestimó esta versión.

Hoy, el tema que está dando de qué hablar es otro: el jugador habría engañado a Joana Sanz mientras ella lidiaba con la enfermedad de su mamá, diagnosticada con cáncer de útero el pasado octubre, enfermedad que conllevó a complicaciones por las que falleció en enero.

La carta publicada dos semanas atrás en su cuenta en Instagram, donde manifestaba amar a Dani Alves pese a la decisión de terminar la relación, fue comentada por miles de seguidores, algunos de ellos reclamándole abandonar al futbolista en su peor momento. Pues bien, ella respondió y dio su versión de los hechos.

La carta de Joana Sanz confirmando el fin de su relación con Dani Alves. - Foto: Instagram: @joanasanz

“Por todos esos momentos compartidos juntos... este no era el momento de dejarlo a la deriva. Entiendo tu dolor y que no perdones la traición, pero no creo que es el lugar ni las formas”, comentó un seguidor de Joana Sanz a la publicación.

La respuesta de ella fue: “El lugar y las formas las perdió él, engañándome mientras mi madre se moría”.

Valga recordar que el abuso sexual por el que se señala a Alves habría sido perpetrado la madrugada del pasado 30 de diciembre, en los baños de la reconocida discoteca Sutton, en Barcelona. Es decir, sucedió mientras la madre de Joana Sanz empeoraba, aunque se desconoce si la modelo se refiere a este caso y a otra presunta infidelidad.

Joana Sanz revela que Dani Alves la engañaba mientras su mamá estaba muriendo. - Foto: Tomado de Instagram: @joanasanz

El mismo usuario respondió que si una equivocación borraba todo lo hecho y, lo peor, que ella no estuviera en las malas. De nuevo, Sanz respondió: “Si leyeras bien lo que escribí, lo dice claramente. Estoy y estaré, pero de otra forma”.

Detalles de la visita a Dani Alves

En conversación con El programa de Ana Rosa Leticia Requejo, Joana Sanz brindó detalles de su visita a Dani Alves en prisión.

La modelo aseguró que fue a visitarle “para saber cómo está, ya que es una situación muy complicada”. Algo que, como ha adelantado, seguirá haciendo siempre que pueda para preocuparse por su todavía marido con el que, sostiene, “no ha habido ninguna discusión”.

Y es que, como ha aclarado, “no tenemos absolutamente nada de qué hablar de dinero, porque tenemos separación de bienes y no tenemos nada en común”. “Nunca he necesitado nada de él. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo. Siempre hemos tenido nuestras cosas”, puntualizó.

Fachada de la cárcel Brians 2, donde se encuentra recluído Alves desde el pasado enero. - Foto: REUTERS

Además, insistió en que “nunca he dependido de él económicamente”. No obstante, Joana sí reveló que la única vez que han hablado de dinero fue cuando empezó todo esto y le pidió a Alves que gestionase, a través de su abogado, un apartamento en París, donde tenía que cumplir con un compromiso profesional.

Por otro lado, la modelo aseguró que está fuerte, tranquila e intentando “salir adelante”. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la presunta violación cometida por el brasileño y por la que está en prisión: “Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia”.