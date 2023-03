Andrés Llinás da ejemplo a Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia: “El ‘monito’ advirtió”

Aunque la gira asiática de la Selección Colombia concluyó con el triunfo 2-1 sobre Japón el pasado 28 de marzo, aún se continúa hablando de la convocatoria y desconvocatoria de Juan Fernando Quintero por cuenta de una lesión.

Juanfer, que no vive su mejor momento en Junior de Barranquilla, presentó molestias físicas previo al partido ante Independiente Santa Fe por Liga BetPlay, el pasado 18 de marzo, y, sin embargo, viajó para concentrarse con la Tricolor.

Ya en Asia, el director técnico de la Selección, Néstor Lorenzo, confirmó la lesión de Juan Fernando Quintero, aunque descartó una fractura, como se especuló en la prensa deportivo. Incluso llegó a ser desconvocado, aunque generó una nueva polémica el que no se haya de vuelto a Barranquilla para recuperarse con Junior, sino que haya viajado a Osaka con sus compañeros del equipo colombiano que afrontaron el equipo ante Japón.

Juan Fernando Quintero en los entrenamientos de la Selección Colombia. - Foto: @FCFSeleccionCol

Pues bien, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez reveló en su columna radial, Palabras Mayores, que Andrés Llinás también fue llamado por Néstor Lorenzo para hacer parte de la Selección, solo que el defensor central de Millonarios, a diferencia de Juan Fernando Quintero, afirmó que recién estaba saliendo de una lesión.

“Llinás, el ‘monito’ de Millonarios, advirtió a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico que no lo convocaran porque él no estaba en condiciones. Apenas se estaba recuperando. Eso es correcto, eso es honesto y decente. La Selección Colombia no es una clínica de recuperación, ni tampoco una agencia de viajes”, comentó.

Andrés Llinás, jugador de Millonarios F.C. durante partido de la Liga BetPlay 2022. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya luego, lanzó dardos no solo a Juan Fernando Quintero, que estuvo en el ojo del huracán la última semana, sino a James Rodríguez, que tras el partido ante Corea del Sur el 24 de marzo, al parecer se resintió de una lesión de la que se había recuperado en Olympiacos y por la que estuvo un mes fuera de las canchas en el club griego.

“Qué diablos estaban haciendo Quintero y James lesionados con la delegación. Quintero había sido desafectado oficialmente. Una vez a uno lo desafectan, se sube a un avión y se va para el club. Él tiene que estar en Barranquilla, recuperándose de la mano del equipo que le paga. Ahí lo vi, sentado en la tribuna”, agregó.

“El que le paga es Junior”: Carlos Antonio Vélez

Ya antes Carlos Antonio Vélez había cuestionado a Juan Fernando Quintero, en especial por no concentrarse inmediatamente con su equipo, penúltimo en la Liga BetPlay, cuando se conoció el dictamen médico delo que le ocurría.

“No puede volver a pasar lo de Quintero, y todavía cuentan que se quedó allá. ¿Cómo así, si lo desconvocaron ayer? Tiene que regresar ya a su equipo, la obligación de la federación es devolver al jugador al equipo para que se recupere. La Selección no es un hospital ni una casa de beneficencia, tampoco un lugar de recuperación o una agencia de turismo”.

Vélez cuestionó la ausencia de Quintero en el partido del Junior el sábado - Foto: @velezfutbol // FCF

El periodista deportivo también le recordó al futbolista que es Junior el que cubre su salario, como para que no regrese pronto a ponerse a tope para ayudar a su equipo a salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

“El señor Quintero tiene que ponerse en Barranquilla cuanto antes porque además su equipo es penúltimo en el campeonato y no gana. Y para eso le pagan, el que le paga es Junior. Yo creo que debut y despedida, porque cómo así: se va, se lesiona y se quiere quedar lesionado”, agregó.

Valga recordar que el parte que dio Néstor Lorenzo de Juan Fernando Quintero fue: “El cuerpo médico de la selección le mandó a hacer una resonancia magnética, que es un estudio un poco más sutil, y le salió un edema óseo intramedular... eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente”.