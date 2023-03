Kun Agüero sufre de arritmia cardiaca en plena transmisión en Twitch e Ibai Llanos entra en pánico

Un verdadero susto pasaron quienes observaron la más reciente transmisión en vivo en Twitch de Ibai Llanos, junto al exfutbolista argentino Kun Agüero. El jugador, que dio un paso al costado del FC Barcelona debido a problemas cardiacos, sufrió una arritmia en plena conversación, lo que tomó por sorpresa al streamer español.

“Ey Kuni, son las dos de la mañana”, le dijo Ibai al exjugador para dar cuenta del tiempo llevaban conversando, pero al decirlo lo notó extraño. Como el argentino no respondió, le preguntó qué le estaba pasando, pero la respuesta lo alarmó todavía más.

“Uff, creo que... creo que me agarró una mini arritmia”, comentó el Kun, mientras observaba su celular, a donde le llega un reporte cada vez que hay una arritmia en su corazón, donde tiene implantado un pequeño chip.

'Slakun10' se llama el canal donde Aguero suele transmitir reaccionando a diferentes videos aconsejado por sus fans - Foto: Captura @SLAKUN10

Ibai Llanos, sin saber qué hacer, le preguntó si no era necesario acudir donde un especialista: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”. Pero el Kun le respondió con serenidad, pese al momento que estaba viviendo: “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”.

A la par que miraba el celular, el Kun Agüero se tomaba el pulso para verificar, lo que hizo la situación todavía más dramática.

Durante unos segundos, el exfutbolista y el streamer parecieron olvidar que estaba en una transmisión en vivo. El Kun, al percatarse de ello, expuso qué fue lo que le ocurrió y hasta bromeó con la situación, lo que hizo que el momento se tornara tenso. “Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé (...). Fue raro, sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”,

Ibai Llanos, un streamer español muy amigo de Piqué. - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @IbaiLlanos

Debido a la gravedad de lo que estaba ocurriendo Ibai Llanos planteó la posibilidad de cancelar la transmisión: “¿Cerramos el directo?”. “Ahora cerramos, no pasa nada. Pero la gente quiere esperar...”, dijo el Kun. Ya luego, dio fin al Twitch.

🚨🚨El ‘Kun’ #Agüero 🇦🇷 sufrió una mini-arritmia cardíaca durante una transmisión en directo con el famoso streamer, #Ibai Llanos. 😢😭🚨🚨 pic.twitter.com/GJEBKoxie2 — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) March 30, 2023

Tras lo ocurrido, en la mañana de este 30 de marzo, el Kun Agüero compartió un clip en Twitter donde aseguró que lo sucedido “fue una boludez” y está bien de salud.

El chip que tiene el Kun en el corazón

En la pasada Copa Mundo, en una transmisión en vivo, el Kun explicó a quienes fueron sus compañeros en la selección cómo funciona el chip que le implantaron en el corazón para darle manejo a la arritmia cardiaca que padece. Lo hizo en una transmisión en vivo.

Todo comenzó cuando Messi le dijo al Kun que lo vio asomado en la tribuna del 974 Stadium durante el partido entre Argentina y Australia por los octavos de final del Mundial. “El otro día te veía desde la cancha ahí en la tribuna y estás grandote. ¿Estás haciendo fierros? ¿Algo? Capaz usaste una remera muy grande”, dijo el 10.

Agüero respondió que si se veía grande es porque estaba gordo. Comentó, además, que seis meses atrás el chip implantado arrojó que tuvo un problema ventricular.

Kun Agüero y Lionel Messi conversan en la antesala de los cuartos de final del Mundial. - Foto: Captura de pantalla ESPN

“Yo también me vi un video y parecía un cuadrado gigante. Igual estoy un poco gordo. Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”.

La respuesta de Agüero llamó la atención de Messi, quien le preguntó por su tratamiento de salud. El exfutbolista le explicó: “Yo tengo un polar que me marca una gráfica y los médicos ven si va bien o si hay algún corte”.

Ahora bien, el chip no implica que evite ejercitarse: “Cada tanto voy a correr o a jugar a la pelota. Ahora iba a jugar y se suspendió. Ahí me pongo el polar y después le mando. Pero igual estoy bien, en algún momento cantaremos flor. Esperemos que no sea ahora”.