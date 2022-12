El ‘Kun’ Agüero contó detalles del día en que sufrió una arritmia cardiaca y el chip que tiene en su corazón

El ambiente en la selección de Argentina previo al duelo por cuartos de final de la Copa Mundo es pura fiesta, como quedó en evidencia este 7 de diciembre, cuando algunos de los dirigidos por Lionel Scaloni compartieron con Sergio Kun Agüero durante transmisión en vivo en Twitch.

El encuentro, entre otras, sirvió para que Alejandro Papu Gómez mostrara su nuevo look, aunque frente a la cámara también figuraron Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Sin embargo, en medio de las risas que suscitó la Watch Party entre los deportistas hubo un momento en que, con seriedad, el Kun Agüero se robó la atención.

El exdelantero, que no solo deleitó con sus goles en la albiceleste sino en el Manchester City, donde es considerado uno de sus máximos referentes, les explicó a quienes fueron sus compañeros en la selección cómo funciona el chip que le implantaron en el corazón para darle manejo a la arritmia cardiaca que padece.

Todo comenzó cuando Messi le dijo al Kun que lo vio asomado en la tribuna del 974 Stadium durante el partido entre Argentina y Australia por los octavos de final del Mundial. “El otro día te veía desde la cancha ahí en la tribuna y estás grandote. ¿Estás haciendo fierros? ¿Algo? Capaz usaste una remera muy grande”, dijo el 10.

Agüero respondió que si se veía grande es porque estaba gordo. Comentó, además, que seis meses atrás el chip implantado arrojó que tuvo un problema ventricular.

“Yo también me vi un video y parecía un cuadrado gigante. Igual estoy un poco gordo. Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”.

Hablando con Messi y Papu Gómez, el Kun Aguero muestra el chip que le pusieron en el pecho para monitorear su corazón todo el tiempo y en cualquier parte. pic.twitter.com/ufeJ8WQOZG — Alan Schenone (@alan_sche) December 7, 2022

La respuesta de Agüero llamó la atención de Messi, quien le preguntó por su tratamiento de salud. El exfutbolista le explicó: “Yo tengo un polar que me marca una gráfica y los médicos ven si va bien o si hay algún corte”.

Ahora bien, el chip no implica que evite ejercitarse: “Cada tanto voy a correr o a jugar a la pelota. Ahora iba a jugar y se suspendió. Ahí me pongo el polar y después le mando. Pero igual estoy bien, en algún momento cantaremos flor. Esperemos que no sea ahora”.

El historial Argentina vs. Países Bajos

Este próximo viernes 9 de diciembre a las 2 p. m. Argentina y Países Bajos se medirán por los cuartos de final del Mundial. El estadio de Lusail en Qatar 2022 será hogar del sexto encuentro en la historia entre argentinos y neerlandeses.

Los cinco enfrentamientos previos entre la albiceleste y la naranja mecánica muestran una ventaja a favor de los europeos: dos victorias, dos empates y una derrota; la última, en la final de la Copa del Mundo de Argentina 1978.

En total, Argentina se cruzó con Países Bajos en el Mundial de Alemania 1974, en Argentina 1978, en Francia 1998, en Alemania 2006 y su enfrentamiento más reciente en Brasil 2014, donde Argentina empató y le ganó por penales a Países Bajos en la ronda de semifinales. Estos han sido los resultados en todos sus enfrentamientos oficiales en mundiales: