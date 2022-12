Definido el equipo ideal de los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022: hay sorpresas

Después de 17 días seguidos sin parar en donde se disputó en ocasiones en dos y hasta cuatro turnos el Mundial de Qatar 2022, este 7 de diciembre hubo la primera para a la acción. Serán dos días para que ya el viernes se reanuden la acciones con los cuartos de final, en donde Inglaterra vs. Francia, Argentina vs. Holanda, Brasil vs. Croacia y Portugal vs. Marruecos luchen por los cuatro cupos a las semifinales del campeonato.

Tras haber jugado la primera ronda de eliminación directa, varias fueron las sorpresas que quedaron al descubierto en el campeonato, que tuvo sin duda alguna la rutilante eliminación de España como la que más se llevó las miradas, además de la actuación estelar de Gonçalo Ramos con triplete en el reemplazo por Cristiano Ronaldo, que fue por completo una sorpresa para los seguidores de la Copa del Mundo.

¡Con estos once das la vuelta seguro! El diario Marca eligió su equipo ideal de octavos de final de #Qatar2022. ¿Harías algún cambio?#ESPNQatarEnStarPlus 🇶🇦🏆 pic.twitter.com/xg2AfXLhxn — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 7, 2022

Entretanto, también en las últimas horas y tras lo que fue el análisis de la fase de octavos de final, el reconocido medio Marca armó el once ideal de esa instancia del torneo, poniendo entre los nombres con más protagonismo a los delanteros que son comandados por el actual goleador del campeonato, Kylian Mbappé y el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, acompañados de otros nombres que le dan un salto de calidad a la conformación de la nómina.

1. Dominik Livaković (Croacia, arquero)

2. Denzel Dumfries (Países Bajos, lateral derecho)

3. Thiago Silva (Chelsea, central)

4. Pepe (Portugal, central)

5. Daley Blind (Países Bajos, lateral zurdo)

6. Nordin Amrabat (Marruecos, volante)

7. Jude Bellingham (Inglaterra, volante)

8. Antoine Griezmann (Francia, volante)

9. Kylian Mbappé (Francia, delantero)

10. Lionel Messi (Francia, delantero)

11. Gonçalo Ramos (Portugal, delantero)

A la par de este dato, también es importante destacar que en el Mundial de Qatar 2022 se han marcado un total de 148 goles, 120 de ellos en la fase de grupos y otros 28 en los octavos de final, dejando al francés en solitario en la disputa por la bota de oro que podría alcanzar si sigue anotando por segunda cita orbital consecutiva.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - France v Poland - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - December 4, 2022 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal REUTERS/Dylan Martinez - Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Tabla de goleadores del Mundial Qatar 2022

5 goles: Kylian Mbappé (Francia)

3 goles: Álvaro Morata (España), Gakpo (Países Bajos), Giroud (Francia), Messi (Argentina), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Richarlison (Brasil), Saka (Inglaterra), E. Valencia (Ecuador)

2 goles: Aboubakar (Camerún), Al-Dawsari (Arabia Saudita), Álvarez (Argentina), Cho (Corea del Sur), De Arrascaeta (Uruguay), Doan (Japón), Embolo (Suiza), B. Fernandes (Portugal), Fullkrug (Alemania), Havertz (Alemania), Kramarić (Croacia), Kudus (Ghana), Leão (Portugal), Lewandowski (Polonia), Mitrović (Serbia), Taremi (Irán), Torres (España)

1 gol: Aboukhlal (Marruecos), Akanji (Suiza), Al-Shehri (Arabia Saudita), Asano (Japón), A. Ayew (Ghana), Bale (Gales), Batshuayi (Bélgica), Bellingham (Inglaterra), Blind (Países Bajos), Bukari (Ghana), Caicedo (Ecuador), Casemiro (Brasil), Castelletto (Camerún), Chávez (México), Cheshmi (Irán), Choupo Moting (Camerún), Christensen (Dinamarca), Cristiano Ronaldo (Portugal), Davies (Canadá), de Jong (Países Bajos), Depay (Países Bajos), Dia (Senegal), Diedhiou (Senegal), Dieng (Senegal), Duke (Australia), Dumfries (Países Bajos), En-Nesyri (Marruecos), Félix (Portugal), Fernández (Argentina), Foden (Inglaterra), Freuler (Suiza), Fuller (Costa Rica), Gavi (España), Gnabry (Alemania), Goodwin (Australia), Grealish (Inglaterra), Guerreiro (Portugal), Gündogan (Alemania), Henderson (Inglaterra), Hwang (Corea del Sur), Kane (Inglaterra), Khazri (Túnez), Kim Young-gwon (Corea del Sur), Klaassen (Países Bajos), Koulibaly (Senegal), Leckie (Australia), Livaja (Croacia), Mac Allister (Argentina), Maeda (Japón), Majer (Croacia), Marco Asensio (España), Martín (México), Milinković-Savić (Serbia), Muntari (Qatar), Neymar (Brasil), Olmo (España), Paik (Corea del Sur), Paqueta (Brasil), Pavlovic (Serbia), Pepe (Portugal), Perisić (Croacia), Pulisic (Estados Unidos), Rabiot (Francia), Rezaian (Irán), Ricardo Horta (Portugal), Saiss (Marruecos), Salisu (Ghana), Sarr (Senegal), Shaqiri (Suiza), Soler (España), Sterling (Inglaterra), Tanaka (Japón), Tejeda (Costa Rica), Vinícius Júnior (Brasil), Vlahović (Serbia), Weah (Estados Unidos), Wright (Estados Unidos), Zielinski (Polonia), Ziyech (Marruecos).