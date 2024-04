Antonio Casale es burla nacional por opinión de Palestino; le salió el ‘tiro por la culata’ con Millonarios

Millonarios ha pasado por todos los panoramas en el inicio del 2024. En las primeras jornadas, su desempeño fue bueno, luego de eso decayó y se habló de crisis a la interna, posteriormente, una recuperación impensada se generó por un par de partidos y ahora, no hay claridad sobre si está a plenitud para lo que resta del semestre.

De inmediato, Rafael Cifuentes, con quien comparte el panel, este hincha de Santa Fe, pidió que se tuviese en cuenta esto para después del juego del pasado jueves , pues le cobraría a su colega en caso de que los azules no lograran un buen resultado: “Uy, ¿qué lindo, grabaron eso?”.

En su explicación por lo dicho al principio, Casale sumó que “si no le ganas los dos partidos a Palestino, no tienes nada que discutir”.“Son tres partidos, hay que ganarlos, hacerlo verbo. No es Flamengo en el Maracaná”, cerró en su picante comentario antes de la fecha 3.