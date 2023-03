“Para eso le pagan”: Carlos Antonio Vélez sentenció el futuro de Juan Fernando Quintero en Junior y le cantó la tabla a la FCF

Juan Fernando Quintero viajó a la Selección Colombia en busca de minutos de juego en los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Sin embargo, no tendrá un solo minuto de juego y, lo peor, suscitó una polémica que parece no detenerse.

A la Tricolor el talentoso mediocampista llegó lesionado, como confirmó Néstor Lorenzo en conferencia de prensa este 27 de marzo, lo que generó una pregunta en la prensa deportiva: ¿por qué viajó a la gira asiática, con el tiempo de viaje que implica, en lugar de quedarse en Junior de Barranquilla?

Acerca de Juanfer, el DT de la Selección Colombia dijo: “El cuerpo médico de la selección le mandó a hacer una resonancia magnética, que es un estudio un poco más sutil, y le salió un edema óseo intramedular... eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente”.

Pese a que Juan Fernando Quinterno no está lesionado, como se especuló en un comienzo, “lamentablemente no está disponible porque necesita reposo”, según el entrenador argentino. No obstante, este lunes se conoció que el ‘10′ de Junior está en Japón, cuando lo más lógico es que regrese lo más pronto a Barranquilla para tratar su molestia física.

En ese contexto, Carlos Antonio Vélez lo cuestionó en su columna radial, Palabras Mayores:

“No puede volver a pasar lo de Quintero, y todavía cuentan que se quedó allá. ¿Cómo así, si lo desconvocaron ayer? Tiene que regresar ya a su equipo, la obligación de la federación es devolver al jugador al equipo para que se recupere. La Selección no es un hospital ni una casa de beneficencia, tampoco un lugar de recuperación o una agencia de turismo”.

Néstor Lorenzo permanece invicto desde su llegada a la Selección Colombia, pero ha sido cuestionado por el llamado de Juan Fernando Quintero para los amistosos de marzo. - Foto: Getty Images

El periodista deportivo también le recordó al futbolista que es Junior el que cubre su salario, como para que no regrese pronto a ponerse a tope para ayudar a su equipo a salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

“El señor Quintero tiene que ponerse en Barranquilla cuanto antes porque además su equipo es penúltimo en el campeonato y no gana. Y para eso le pagan, el que le paga es Junior. Yo creo que debut y despedida, porque cómo así: se va, se esiona y se quiere quedar lesionado”, agregó.

Juan Fernando Quintero suma un gol con Junior esta temporada. - Foto: AFP

Carlos Antonio Vélez además aprovechó para cuestionar a Néstor Lorenzo por el llamado de James Rodríguez y con informe en mano dejó ver el rendimiento del ‘10′ ante el combinado de Corea del Sur.

“Insisten en James y Falcao. La presencia de Falcao fue testimonial, van a terminar haciéndole daño. Cuidemos la imagen de un ídolo. Lo de James, es muy fácil, fue el peor jugador en números del campo. Tengo el registro que voy a presentar esta noche: el de menos porcentaje de acciones logradas, el de menos porcentaje de pases precisos, ningún regate, el de menor porcentaje de duelos ganados, recuperó solo cuatro pelotas”, comentó.

Bolillo Gómez, salpicado por el tema Juanfer Quintero

El 25 de marzo, en su canal en YouTube, el reconocido narrador Eduardo Luis se unió a las críticas contra Néstor Lorenzo, por convocar a Juan Fernando Quintero pese a su molestia física, y Bolillo Gómez, por dejar que el futbolista se concentrara con el combinado patrio.

“Mire lo que son las contradicciones, Hernán Darío Gómez dice no va, no juega —en el partido de Junior ante Independiente Santa Fe—, y luego vaya y trate de recuperarse en la Selección, ¿Cómo así? Si se reúnen una semana. Si no está en condiciones para jugar aquí por qué si va a estar allá”, planteó Eduardo Luis.

Eduardo Luis cuestionó al Bolillo Gómez por dejar que Juanfer Quintero se concentrara con la Selección Colombia estando lesionado. - Foto: YouTube: Eduardo Luis López

“¿Creen que lo más necesario era que Juan Fernando fuera hasta Corea a entrenar y ver si se podía recuperar como le dijo Hernán? ¡No! Ese no es el camino. Si es un viaje a Miami, vaya y venga porque son tres horas, va y se presenta, lo revisan y vale huevo, pero un bendito viaje de 30 horas... un jugador con dolor”, agregó.