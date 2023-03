Video | Hinchas del Deportivo Cali hacen escabrosas requisas para ‘desenmascarar’ seguidores del América y robar celulares

El clásico vallecaucano por la décima jornada de la Liga Betplay no solo se robó las miradas por lo que sucedió dentro del campo de juego, sino por el actuar de un sector de la hinchada caleña en las tribunas y en las inmediaciones del Estadio Palmaseca.

Videos que circularon en redes sociales dieron cuenta de cómo algunos seguidores del conjunto verdiblanco comenzaron a requisar a algunos hinchas que asistieron al estadio para observar el partido, pero no tenían puesta la camiseta del Deportivo Cali. La intención era comprobar que no alentaran al equipo visitante, el América.

Una de las grabaciones deja ver la manera en que dos hinchas del Deportivo Cali acuden al lugar donde está sentado otro seguidor del equipo y le quitan una camiseta negra para comprobar que no tenga tatuajes haciendo alusión al América de Cali, a la par que le reclaman por no llevar las prendas de la escuadra azucarera.

Lo curioso de la escena es que uno de los fanáticos que estaban requisando al hincha con la camiseta negra es víctima de un robo. Un sujeto de camiseta blanca aprovecha que está distraído intimidando al otro joven para arrebatarle su celular y luego salir corriendo.

Acto seguido, el hombre se da cuenta del hurto y va por las gradas en busca de quien se lo quitó.

Otro clip evidencia la manera en que un asistente al estadio con camiseta blanca fue sacado por unos hinchas del Deportivo Cali a gritos y golpes, razón por la que un uniformado de la Policía tuvo que escoltarlo para que no le hicieran daño.

La situación no es nueva. Días atrás, en el partido América de Cali vs. Junior, en el que el conjunto dirigido por Alexandre Guimaraes se impuso dos tantos a cero sobre el ‘Tiburón’, se requisó a algunos hinchas que no portaban la camiseta escarlata, solo que no en el Estadio Palmaseca, sino en El Pascual Guerrero.

“Yo ese día decidí ir al estadio con una camiseta blanca y resulta que en las afueras del Pascual, ante los ojos de las autoridades, varios hinchas del América me acorralaron, y dándome manotazos por todos lados, me preguntaban que si yo era del Junior”, le dijo un aficionado al medio de comunicación El País de Cali.

La igualdad en el clásico vallecaucano

Al clásico, el Cali llegó con la necesidad de sumar su segunda victoria liguera de 2023 y, además, de volver a imponer su localía: de sus últimos 25 compromisos en el Estadio Palmaseca solo logró vencer en cinco ocasiones.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto fueron quienes salieron a proponer en el partido, dada su obligación de sumar puntos, y, sin embargo, comenzaron abajo en el marcador. El español Iago Falque anotó una joya de gol en el minuto 34 tras una asistencia desde la banda izquierda de Edwin Velasco.

El Deportivo Cali no se fue anímicamente abajo, sino que siguió atacando. La recompensa llegó en el minuto 20. Luego de un postazo de Rafael Bustamante, que decidió probar al guardameta Diego Novoa de media distancia, Jhon Vásquez anotó el empate.

Tras el empate contra el América, el Deportivo Cali continúa colero de la Liga BetPlay, con 8 puntos, los mismos que Once Caldas y Junior de Barranquilla, quienes lo superan por diferencia de gol. A pesar de la incómoda posición en la tabla, se destaca en el conjunto azucarero que mostró mejor fútbol que en los últimos partidos.

Para fortuna de la Amenaza Verde, los equipos contra los que está peleando cerca de la zona del descenso no sumaron de a tres puntos, tal es el caso de Atlético Huila, Once Caldas y Unión Magdalena.