Kevin Mier: se conoce qué tan grave es la lesión del arquero de Atlético Nacional

La noche del 25 de marzo, el clásico Atlético Nacional vs. Independiente Medellín no solo se robó la atención por los tantos de Luciano Pons y Dorlan Pabón en el empate a un gol, sino por la lesión del guardameta Kevin Mier.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 60 y los dos equipos ya igualaban el compromiso, el cancerbero de 22 años de edad se arrojó al césped y comenzó a llorar producto una molestia física, pese a que ninguno de sus rivales lo hubiera tocado.

Lo delicado del asunto es que Mier salió entre lágrimas y en camilla de la grama Estadio Atanasio Girardot. Vivió angustiosos segundos al no poder afirmar el pie y salir por su propia cuenta. Aunque aún no hay diagnóstico de lo que le sucedió, por la expresión en el rostro del arquero, el panorama no parece alentador.

En la transmisión en vivo de Win Sports se especuló si podría tratarse de una ruptura de tendón. Inicialmente, el arquero fue trasladado hasta el camerino para que el cuerpo médico de Atlético Nacional pudiera examinarlo con tranquilidad.

Quien de inmediato lo reemplazó en el campo de juego fue ‘Chipi Chipi’ Castillo, campeón con Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II.

Pues bien, este domingo se conoció la gravedad de la lesión del jugador, aunque quien se refirió a ella no fue Atlético Nacional, sino el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, desde su cuenta en Twitter, donde citó la información que el club paisa le transmitió.

“Kevin Mier: Esguince lateral de tobillo izquierdo. Mecanismo torsional al quedársele el guayo enterrado en la grama y girar sobre su propio eje. Estudios iniciales descartan fracturas, nueva evaluación en el transcurso de la semana para definir incapacidad”, publicó Carlos Antonio Vélez.

Valga recordar que además de Kevin Mier hay otros siete jugadores lesionados en Atlético Nacional, según un comunicado del equipo el pasado 24 de marzo.

1. Jarlan Barrera: Lesión muscular bíceps femoral izquierdo. Incapacidad 6 a 8 semanas.

2. Brahian Palacios: Meniscoplastia rodilla derecha. Retorno a entrenamientos 4 semanas.

3. Jhon Duque: Esguince grado 2 ligamento colateral. Medial rodilla derecha. Rehabilitación 2 semanas.

4. Sergio Mosquera: Lesión muscular recto anterior. Retorno a entrenamientos 3 semanas.

5. Francisco Da Costa: Lesión muscular en isquiotibial derecho. Retorno a entrenamientos 4 semanas.

6. Álvaro Angulo: Cirugía de rodilla con reparación ligamentaria. En trabajo de sala, retorno según evolución a partir del segundo semestre de 2023.

7. Éwil Murillo: Meniscoplastia rodilla derecha. Incapacidad 4 semanas.

Así se vivió el clásico Nacional vs. Medellín

Con un gol del argentino Luciano Pons, Independiente Medellín abrió el marcador contra Atlético Nacional, en la jornada de clásicos de la Liga BetPlay, aunque el partido terminó en empate.

El delantero abrió el marcador tras un pase de profundidad de Daniel Torres como con la mano. Pons se anticipó a los zagueros rivales, dominó la esférica y luego de eludir al joven guardameta Kevin Mier, que no se decidió a achicar con prontitud, mandó a guardar la esférica al fondo de la red. Sucedió en el minuto 20 del compromiso.

La anotación de Pons tuvo que ser validada por el VAR, dado que en primera instancia fue anulado por supuesto fuera de lugar por el juez del compromiso, Jhon Ospina. La jugada fue milimétrica.

Entretanto, la segunda parte del compromiso tuvo como protagonista a Atlético Nacional, que buscó de manera impetuosa el empate, hasta que lo obtuvo. En el minuto 87, a través de un tiro libre, Dorlán Pabón venció la malla rival. Eso sí, hubo complicidad de Luciano Pons y Andrés Felipe Cadavid, dado que abrieron la barrera, y del arquero Carlos Mosquera Marmolejo, que no pudo rechazar el balón.