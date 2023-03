El fuerte pronunciamiento de la Dimayor tras amenazas con cartuchos de fusil contra Fernando Salazar, dirigente de Águilas Doradas

Afirmó que no es la primera vez que intimidan a directivos del fútbol profesional colombiano en los últimos meses.

Este 26 de marzo, durante la jornada de clásicos de la Liga BetPlay, la Dimayor emitió un comunicado para expresar su apoyo al máximo Águilas Doradas de Rionegro, Fernando Salazar, debido a las amenazas de las que fue víctima y que denunció públicamente.

Días atrás, el dirigente del equipo antioqueño informó que recibió dos cartas con cartuchos de fusil con las que delincuentes lo amenazaron. En las misivas, le dijeron a Salazar que ni siquiera sus propiedades le iban a servir para esconderse, razón por la que el tema fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Cuando informó de la situación, Fernando Salazar precisó que no cree que quienes lo amenazaron estén detrás de su dinero, sino de su vida. En ese contexto fue que la Dimayor rechazó los hechos y, además, instó a las autoridades a brindar seguridad al dirigente.

Carta en contra de Fernando Salazar - Foto: Fernando Salazar

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, lamenta y rechaza las acciones amenazantes en contra de José Fernando Salazar Olano, directivo del club Águilas Doradas. En cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo Giraldo, se solidariza ante esta situación, e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y la integridad de la familia Salazar Olano”, informó.

La Dimayor también afirmó que no es la primera vez que un directivo es blanco de amenazas en el último tiempo, por lo que pidió indagar de donde provienen las intimidaciones.

Águilas Doradas es segundo en la Liga BetPlay. - Foto: Dimayor

“Las amenazas contra José Fernando Salazar, se suman a las ya sufridas por otros directivos del Fútbol Profesional Colombiano en los últimos meses, por lo que hacemos un llamado a todas las autoridades a investigar e identificar su origen y tomar las medidas necesarias que brinden la seguridad y tranquilidad necesaria a los afectados”, expuso.

“El fútbol es alegría, vida y paz”, concluyó.

Salazar dio de qué hablar en el pasado por lío con Andrés Cadavid

Luego del partido que disputaron el pasado martes 22 de noviembre el Deportivo Independiente Medellín y Águilas Doradas por la cuarta fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, hubo un fuerte encontronazo entre el defensor del poderoso Andrés Felipe Cadavid y el máximo accionista del equipo de Rionegro.

La noticia tras el juego fue la grave denuncia del defensa central y capitán Andrés Cadavid, quien grabó un video mientras volvía del estadio a su casa en Bello y en el que acusó a Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas de Rionegro, de amenazarlo después del compromiso en el Atanasio Girardot.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano? ¿Hasta cuándo?”, inició el video en sus redes oficiales. Además del cruce de palabras, la denuncia se agudizó. Cadavid asegura que el escolta de Salazar buscó su arma de fuego en medio de la discusión.

“Que va a venir a amenazar después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. No, papito, aquí no. Se está equivocando, papi, se cree bandido o qué se cree en esta época, hermano. Así no es, fútbol en paz, mi hermano. Ya a nadie se le arruga, quién se cree ese bobo. Se cree en la época de Pablo”, afirmó en ese momento Andrés Felipe Cadavid.

El jugador del DIM y el presidente de Águilas Doradas habían tenido un fuerte cruce. - Foto: Collage Semana

Luego de una semana del fuerte choque entre los dos hombres y las graves acusaciones de lado y lado, el defensor del Deportivo Independiente Medellín volvió a referirse al tema a través de sus redes sociales personales, afirmando que había hablado nuevamente con el presidente de Águilas Doradas de Rionegro.

“Quería hablarles sobre el tema que tuve con Fernando Salazar, antes del partido contra América me llamó, pudimos arreglar todo el problema que teníamos y es de hombres reconocer errores, es de hombres entender que muchas veces uno se equivoca y expresa lo que genera el fútbol de maneras que no son adecuadas, pero que hablando y solucionando todo”, dijo Cadavid a través de las historias de su cuenta personal en Instagram.