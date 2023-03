Por un voto: Dimayor tomó decisión sobre el sistema del descenso en la Liga Betplay; puso a temblar a más de un equipo

El sistema de descenso en el fútbol profesional colombiano ha sido un tema que año a año es de tensa discusión en los clubes. En los últimos años, la Dimayor ha manejado dicho ítem recopilando los puntos de los últimos torneos, algo que ha beneficiado a ciertos equipos que con una temporada buena se salvan de una hipotética debacle.

Para este año, la Dimayor recibió una propuesta diferente para cambiar el descenso. Esto fue presentado por el club Jaguares de Córdoba, el cual tenía la intención de que los dos equipos que queden de últimos en la reclasificación bajen de categoría, mientras que los dos primeros del torneo de la B sean los que suplan a los descendidos en el campeonato de Primera División al año siguiente.

La propuesta debía ser debatida por los 36 equipos afiliados al máximo organismo del balompié nacional este miércoles 8 de marzo en una asamblea. Esta obligaba a los siete ‘grandes’ a hacer campañas dignas y así permanecer casi en su totalidad a lo largo del año por encima de los diez primeros, pues de tener uno de los dos campeonatos con un desempeño desfavorable, podrían terminar condenados a repetir la historia de América de Cali en 2011, cuando llegó a jugar la promoción y cayó por penales con Patriotas.

Millonarios Vs Deportivo Cali - Fecha 7 - Liga Betplay - Foto: Millonarios Oficial

Bajo este panorama, este miércoles se discutió sobre la mesa la intención del club felino. Para ser aprobada debían ser 24 equipos los que dieran el sí; sin embargo, esto no se pudo lograr por tan solo un voto. De acuerdo con la información, fueron 23 clubes que dieron luz verde a esto, 12 que mostraron su desacuerdo y uno solo que votó en blanco.

En ese orden de ideas, desde la Dimayor afirmaron que el sistema de descenso actual se mantendrá, generando un sinnúmero de críticas, pues varios aseguran que esto ‘protege’ a los clubes grandes de no descender.

Santa Fe vs Envigado - Fecha 7 Liga Betplay 2023 - Foto: DIMAYOR

Cali peligra

El equipo que sí ha comenzado a angustiarse es el Deportivo Cali, pues el cuadro del profesor Jorge Luis Pinto no encuentra los resultados y se hunde, fecha tras fecha, en la tabla de posiciones; a la par, tiene que estar atento a la clasificación del descenso, pues delos 20 equipos del torneo, el cuadro azucarero se ubica en el puesto 15 de este penoso u tortuoso escalafón que terminaría pasando factura si no corrige el rumbo.

Actualmente, los azucareros tiene un promedio de 1.21, y están por encima del Once Caldas (1.2), Alianza Petrolera (1.06), Unión Magdalena (1.02) y el Atlético Huila (0.17). Lo que preocupa a los seguidores del conjunto azucarero es que el juego no aparece y el equipo no levanta cabeza, de hecho, de los últimos cinco partidos, los dirigidos por Pinto solo han logrado una victoria y dos empates.

Deportivo Cali no pasa un buen momento desde el año 2022. - Foto: DIMAYOR

En el más reciente cotejo, el Deportivo Cali visitó a Millonarios en El Campín y encajó una nueva derrota por 2-0 contra los orientados por Alberto Gamero, resultado que no cayó bien entre los seguidores del conjunto azucarero que ya comienzan a ver cómo el fantasma del descenso se asoma haciendo recordar la tragedia que vivió su rival de patio, América de Cali, que ya supo lo que fue perder la categoría en 2011.

Tabla del descenso en la Liga BetPlay

20. Atlético Hulia: promedio 0.17

19. Unión Magdalena: promedio 1.02

18. Alianza Petrolera: promedio 1.06

17. Once Caldas: promedio 1.19

16. Deportivo Pasto: promedio 1.2

15. Deportivo Cali: promedio 1.21