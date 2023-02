Conmebol investiga disciplinariamente a Millonarios y podría sancionarlo

Millonarios no tuvo su mejor presentación en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado Ecuador con capacidad para 41 mil espectadores, aunque no se llenó, si contó con el aliento de los seguidores capitalinos.

David Macalister Silva en el estreno de la Libertadores 2023. - Foto: @MillosFCoficial

A Quito, los seguidores albiazules llegaron no solo vía aérea y desembarcaron en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, también viajaron por tierra, incluso sorteando pasos complejos, como el de Rosas, en el Cauca, que tuvo un derrumbe.

Virales se hicieron los videos de aquellos hinchas que tuvieron que soportar el cierre de la Vía Panamericana y aún así hicieron todo el esfuerzo para llegar al partido.

Sin embargo, el amor los hizo un poco irresponsables. Aunque las autoridades encargadas de atender las dificultades generadas por el deslizamiento en el departamento de Nariño y pidieron no transitar la zona a pie, los embajadores hicieron caso omiso y llegaron al otro lado de la vía.

Vía Panamericana cerrada hace casi 2 meses por monumental derrumbe. No importa, la hinchada de @MillosFCoficial no conoce de barreras para ir a alentar. pic.twitter.com/sPodOb5o82 — Paul🧢 (@Andres_Paul) February 23, 2023

Millonarios vs Universidad Católica - Copa Libertadores de América. - Foto: CONMEBOL MEDIA

Sin embargo, desafortunadamente los hinchas dejaron de atender las indicaciones no solo en la vía sino también en el estadio y su aliento y apoyo le trajo problemas a Millonarios. Los hinchas hicieron fiesta en las tribunas en el juego de ida con banderas, pero también con bengalas.

A dos días de los 90 minutos de vuelta, Conmebol le informó a la escuadra capitalina que abrió investigación disciplinaria al club por ingreso y uso de elementos no permitidos.

“Luego del partido jugado en Quito, válido por la Fase II (de la Copa) Conmebol Libertadores contra Universidad Católica, Conmebol abrió investigación a Millonarios FC, con posibles altas sanciones económicas, por el ingreso de banderas que excedían los límites reglamentarios (2m x 1,5) al igual que por la entrada y uso de bengalas en la tribuna lateral, lo cual no está permitido por los reglamentos de la competencia”, dice el equipo azul en sus redes sociales oficiales.

Por eso los seguidores de Millonarios no podrán llevar su parafernalia al Nemesio Camacho El Campín este jueves a las 7:30 p.m.

“Por disposiciones y restricciones de CONMEBOL para el juego del 2 de marzo (vuelta) así como para los demás partidos del torneo, no se permitirá la entrada de los elementos anteriormente descritos a ninguna localidad, así como ningún otro que esté prohibido en el Código disciplinario y en el Manual de la competición”, finaliza la misiva.

Juan Pablo Vargas ganando un duelo aéreo sobre los rivales ecuatorianos. - Foto: CONMEBOL MEDIA

Millonarios tiene varios juegos aplazados en la liga local y viene de caer con Once Caldas con una nómina mixta y un nivel que fue criticado duramente por Carlos Antonio Vélez.

“Hicieron algo histórico, lograron que el partido fuera absolutamente impotable, desordenado. Millonarios no era el equipo de bloque, escaso y corto en todo, en experiencia, juego, actitud. Un equipo que dejó mucho espacio, obvio, no estaba articulado y no hay ajuste por falta de automatismos”, indicó el periodista.

Y agregó: “La gran mayoría de jugadores no habían jugado juntos, entrenan juntos, no es lo mismo. Ya en el segundo mejoran porque Once Caldas da la pelota y terreno, los cambios fueron mejores que los que estaban en el campo. Quedó la sensación que Millonarios compitió, porque Once Caldas juega con una daga en la yugular que se llama descenso”, puntualizó.

¿Cuándo juega Millonarios sus partidos pendientes?

FECHA 1

19 de marzo

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

22 de marzo

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

26 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+