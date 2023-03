Georgina Rodríguez confesó que le daba vergüenza mirar a Cristiano cuando lo conoció, ¿cómo fue su primer encuentro?

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez continúa dando de qué hablar por la segunda temporada de su serie en Netflix, en la que ha estado brindando detalles de su vida privada y de su relación amorosa con el futbolista Cristiano Ronaldo.

Pero de las particularidades de su romance con el jugador lusitano, que no deja de anotar goles con la selección Portugal, como el doblete de este 26 de marzo en la goleada 6-0 sobre Luxemburgo, no solo habla en la producción que hoy es tendencia en la plataforma de streaming. También lo ha hecho en conversación con la prensa europea.

En conversación con el programa televisivo español El Hormiguero, la argentina contó lo que sintió cuando vio al futbolista por primera vez, en una de las tiendas de la prestigiosa marca Gucci en Madrid, donde ella trabajaba.

“Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él”, confesó.

RIAD, ARABIA SAUDITA - 3 DE ENERO: Cristiano Ronaldo saluda a los fanáticos cuando se presenta como jugador de Al Nassr mientras camina con su familia y su esposa Georgina Rodríguez en el estadio Mrsool Park el 3 de enero de 2023 en Riyadh, Arabia Saudita. (Foto de Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images) - Foto: Getty Images/Khalid Alhaj/MB Media

Georgina Rodríguez contó cómo se empezó a enamorar del futbolista, hoy el mejor pago en todo el planeta, tras su reciente fichaje con Al-Nassr. Según ella, Cristiano Ronaldo no solo es bueno con la esférica en sus botines, sino con su familia.

“Sentí mariposas. Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo. Él es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”, agregó.

Además de modelo y empresaria, afirmó lo cómoda que se siente con sus hijos y los del portugués, aunque confesó que no es muy de lidiar con niños ajenos

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiana Ronaldo. - Foto: Instagram

“Soy muy organizada. Soy muy joven, me encantan los niños, los de los demás no”, dijo en conversación con Pablo Motos.

Georgina contó cómo educa a sus hijos con Cristiano Ronaldo

En El Hormiguero a Georgina también le han preguntado cómo se siente meses después de la pérdida de uno de sus hijos, Ángel, uno de los mellizos que esperaba con el portugués. En ese entonces, la modelo compartió un comunicado: “Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel”.

Recientemente, a propósito de lo ocurrido, narró: “No hay explicación. Me ha traído mucha oscuridad, pero me ha traído mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido superfeliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo, después de la pérdida de mi bebé”.

Georgina Rodríguez compartió fotos de su bebé Bella Esmeralda - Foto: Tomado de Instagram @georginagio

Por último, muchos se han intrigado por la manera en que ella educa a sus cinco hijos, y es que no es una tarea nada fácil más cuando se trata de que coman. Georgina sostuvo que a veces ha tenido que obligarlos a comer y hasta ha tenido que recurrir a clips.

“A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Mira, esto os puede pasar”, asegurando que es para que ellos entiendan que se debe respetar la mesa y comer lo que haya en ella.

Valga recordar que el 24 de marzo se realizó el lanzamiento oficial de Soy Georgina a través de la plataforma de streaming Netflix, donde los seguidores de la esposa de CR7 podrán conocer más a fondo su vida.