“Les pongo vídeos de niños que no tienen comida”: así educa Georgina Rodríguez, pareja de Ronaldo, a sus hijos

Georgina Rodríguez se dio a conocer por su relación con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Los seguidores del astro se sorprendieron al saber que ella trabajaba en una tienda de ropa de lujo y allí fue donde él la conoció. Desde entonces su vida cambió por completo y ahora, a través de sus redes sociales, muestra los lujos que se da.

Cristiano Ronaldo carro. - Foto: Captura de pantalla Instagram oficial Georgina Rodríguez (georginagio)

Además, que acostumbra compartir actividades bastante costosas como viajes y restaurantes con sus amigos cercanos. Cabe destacar que en los próximos días llegará a Netflix la segunda temporada de la serie Soy Georgina, que dio mucho de qué hablar porque allí contó cómo conoció a su pareja CR7.

Antes del lanzamiento de la docuserie, Georgina fue invitada al programa El Hormiguero con Pablo Motos para revelar algunos adelantos de lo que se podrá ver en esta nueva temporada.

En la conversación, se conoció que la empresaria y modelo abrió su corazón sobre lo sucedido con la pérdida de uno de sus hijos, pero que, además, “se van a sentir muy identificados y les va a encantar. He viajado mucho más que la anterior, esta temporada tuvimos un parón, pero las grabaciones han durado mucho más y gracias a ello he podido incluir muchas más cosas”.

Cabe recordar que el lanzamiento de la primera parte se hizo el 22 de enero de 2022 y tras el éxito que tuvo, Rodríguez logró ganar más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales. Allí ha dejado ver las múltiples facetas que tiene como trabajadora, esposa y madre.

Este último sin duda lo ha mostrado no solo en el documental sino en su Instagram, puesto que comparte cada cosa o actividad relacionada con sus hijos. Cuando ella y su pareja Cristiano Ronaldo perdieron a su bebé Ángel, pidieron respeto por la situación y recibieron muchos mensajes de fortaleza.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez”, escribieron en su momento anunciando lo sucedido.

En medio de la entrevista le preguntaron sobre cómo se sentía ahora que ya han pasado algunos meses: “No hay explicación. Me ha traído mucha oscuridad, pero me ha traído mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido superfeliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo, después de la pérdida de mi bebé”.

Georgina Rodríguez compartió fotos de su bebé Bella Esmeralda. - Foto: Tomado de Instagram @georginagio

Por último, muchos se han intrigado por la manera en que ella educa a sus cinco hijos, y es que no es una tarea nada fácil más cuando se trata de que coman. Georgina sostuvo que a veces ha tenido que obligarlos a comer y hasta ha tenido que recurrir a clips.

“A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Mira, esto os puede pasar”, asegurando que es para que ellos entiendan que se debe respetar la mesa y comer lo que haya en ella.

Por ahora solo resta esperar al 24 de marzo cuando se realizará el lanzamiento oficial de ‘Soy Georgina’ a través de la plataforma de streaming Netflix y donde los seguidores de la esposa de CR7 podrán conocer más a fondo su vida.