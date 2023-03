Las desgarradoras lágrimas de Kevin Mier tras lesión con Atlético Nacional: salió en camilla luego de angustiosos instantes

El clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la Liga BetPlay dejó una escena que se robó las miradas. El guardameta del conjunto verdolaga, Kevin Mier, tuvo que ser sustituido en el minuto 60 del compromiso por cuenta de una lesión.

Lo delicado del asunto es que Mier salió entre lágrimas y en camilla de la grama Estadio Atanasio Girardot. Vivió angustiosos segundos al no poder afirmar el pie y salir por su propia cuenta. Aunque aún no hay diagnóstico de lo que le sucedió, por la expresión en el rostro del arquero, el panorama no parece alentador.

Kevin Mier, portero de Nacional. - Foto: Getty Images

En la transmisión en vivo de Win Sports se especuló si podría tratarse de una ruptura de tendón. Inicialmente, el arquero fue trasladado hasta el camerino para que el cuerpo médico de Atlético Nacional pudiera examinarlo con tranquilidad.

Quien de inmediato lo reemplazó en el campo de juego fue ‘Chipi Chipi’ Castillo, campeón con Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II.

Desconsolado Mier... se rompió... pic.twitter.com/a4rWj82WhI — Andrés Botero Benavides (@boterin1) March 26, 2023

Pons ilusionó a Medellín, pero Nacional empató

Con un gol del argentino Luciano Pons, Independiente Medellín abrió el marcador contra Atlético Nacional, en la jornada de clásicos de la Liga BetPlay, aunque el partido terminó en empate.

El delantero abrió el marcador tras un pase de profundidad de Daniel Torres como con la mano. Pons se anticipó a los zagueros rivales, dominó la esférica y luego de eludir al joven guardameta Kevin Mier, que no se decidió a achicar con prontitud, mandó a guardar la esférica al fondo de la red. Sucedió en el minuto 20 del compromiso.

El Poderoso de la montaña ya había inquietado al equipo rival a través de Felipe Pardo, que perdió un increíble mano a mano con Mier cuando el cronómetro marcaba el minuto 10 del compromiso.

Eso sí, la anotación de Pons tuvo que ser validada por el VAR, dado que en primera instancia fue anulado por supuesto fuera de lugar por el juez del compromiso, Jhon Ospina. La jugada fue milimétrica.

Gol de Luciano Pons con Independiente Medellín en el clásico con Atlético Nacional. - Foto: Captura de pantalla Win Sports

Entretanto, la segunda parte del compromiso tuvo como protagonista a Atlético Nacional, que buscó de manera impetuosa el empate, hasta que lo obtuvo. En el minuto 87, a través de un tiro libre, Dorlán Pabón venció la malla rival. Eso sí, hubo complicidad de Luciano Pons y Andrés Felipe Cadavid, dado que abrieron la barrera, y del arquero Carlos Mosquera Marmolejo, que no pudo rechazar el balón.

Partidos de la Liga BetPlay en la jornada de clásicos

Viernes 24 de marzo

Águilas Doradas vs. Envigado

Estadio Alberto Grisales (Rionegro) - 8:10 P. m. - Transmisión Win Sports

Sábado 25 de marzo

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Estadio Hernán Ramírez Villegas (Pereira) - 2:00 p. m. - Transmisión Win Sports

Alianza Petrolera vs. Atlético Bucaramanga

Estadio Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja) - 4:10 p. m. - Transmisión Win Sports

Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín

Estadio Atanasio Girardot (Medellín) - 6:20 p. m. - Transmisión Win Sports

Deportes Tolima vs. Atlético Huila

Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué) - 8:30 p. m. - Transmisión Win Sports

Domingo 26 de marzo

Unión Magdalena vs. Junior

Estadio Sierra Nevada (Santa Marta) - 3:15 p. m. - Transmisión Win Sports

Deportivo Cali vs. América de Cali

Estadio Deportivo Cali (Palmira) - 5:30 p. m. - Transmisión Win Sports

El clásico Cali vs. América será uno de los que más se robe la atención. - Foto: Dimayor

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) - 7:45 p. m. - Transmisión Win Sports

Lunes 27 de marzo

Jaguares vs. Deportivo Pasto

Estadio Jaraguay (Montería) - 8:05 p. m. - Transmisión Win Sports

Martes 28 de marzo

Boyacá Chicó vs. La Equidad

Estadio La Independencia (Tunja) - 7:15 p. m. - Transmisión Win Sports.