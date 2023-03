“Me aburre”: pregunta por Cristiano Ronaldo hace que Luka Modric se salga de casillas y hasta lo desplante

Los últimos días se ha estado rumorando que Cristiano Ronaldo quiere que la dirigencia de Al-Nassr fiche jugadores de calibre para lo acompañen en el frente de ataque. En algún momento, la prensa italiana afirmó que el Bicho pidió al club de Arabia Saudita que contrate a Juan Guillermo Cuadrado, y, ahora, supuestamente solicitó lo mismo con Luka Modric, con quien compartió en Real Madrid.

Fue el jugador croata, que compartió con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, quien tuvo que desmentir la versión de los hechos, no sin cierto enfado. En conferencia de prensa, Modric elogió a su compañero, pero al mismo tiempo dejó ver su fastidio cada vez que le preguntan sobre la posibilidad de arribar a Al-Nassr.

Lo primero que hizo Modric en conferencia de prensa, en el marco del partido Croacia vs. Gales por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, fue aplaudir a Cristiano Ronaldo por el récord de convertirse en el jugador con más partidos en una selección nacional. Ya luego habló del incómodo tema de dar el paso al costado en Real Madrid para partir rumbo al balompié arabe.

Cristiano Ronaldo llegó a 120 goles con su selección. - Foto: REUTERS

“Cristiano Ronaldo es un fenómeno. Solo puedo felicitarlo por romper otro récord, es un logro impresionante. Y en cuanto a jugar con él en el futuro, creo que me está aburriendo el tema, con la cantidad de veces que he repetido la misma respuesta. Mi deseo es bien conocido, me gustaría quedarme en el Real Madrid”, expuso Luka Modric.

El jugador incluso le dijo al periodista que realizó la pregunta, que sabe bien que su trabajo es indagar, pero que la respuesta siempre será la misma.

“Todo lo demás son rumores de los medios. Entiendo que es tu trabajo, no puedo influir en eso, pero lo repetiré 100 veces y lo repetiré 101: mi deseo es quedarme en el Real Madrid”, agregó.

Croacia, con Luka Modric, fue tercera en la Copa Mundo Qatar 2022. - Foto: REUTERS

Cuadrado, ¿rumbo a Al Nassr?

Acerca de la posibilidad de que Cuadrado salga de la Juventus, pese a que tiene contrato con el club hasta mediados de 2024, para llegar a Al Nassr, habló la prensa italiana. El portal especializado Calciomercato informó que Ronaldo quiere rodearse de los mejores jugadores en la que desde hace poco es su nueva casa, aunque ya el equipo cuente con los experimentados Gonzalo ‘Pity’ Martínez y David Ospina en sus filas.

“Cristiano Ronaldo quiere continuar ganando. También al Al-Nassr. Entonces él piensa en aquellos que lo acompañaron en el período de tres años de la Juventus. Hay dos jugadores de la Juventus que expiran que CR7 le gustaría abrazar en Arabia Saudita: son Carlo Pinsoglio y Juan Cuadrado, ya cortejados por los jeques en enero”, afirmó el medio de comunicación en mención.

Una razón para que Cuadrado dé su paso al costado en el balompié italiano está relacionada con su edad: a sus 34 años estaría buscando un equipo que brinde mayor estabilidad económica. Además, incluso militando en el fútbol asiático, puede ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, que ha tenido en cuenta a David Ospina, salvo la última convocatoria, dado que permanece lesionado del codo desde el 14 de enero.

Juan Guillermo Cuadrado marcó ante el clásico rival de Juventus, el Torino, esta temporada. - Foto: @juventusfc

De otro lado, Pinsoglio se desempeña como guardameta, aunque su ha visto relegado a la suplencia en el equipo debido a la presencia del polaco Wojciech Szczęsny, que con creces se ganó el lugar que dejó Gianluigi Buffon, actual militante del Parma.

Pinsoglio, sin embargo, podría poner en aprietos a David Ospina, que continúa recuperándose de su lesión. “Ospina, de 34 años, ingresó a la segunda fase del programa de tratamiento y rehabilitación, que tiene una duración de no menos de ocho semanas, luego de lo cual se someterá a un nuevo examen médico. Posteriormente, el personal médico determina el programa de rehabilitación antes de su regreso y participación en el entrenamiento con Al-Nassr”, afirmó el medio local Al-Riyadiah el pasado 20 de febrero.