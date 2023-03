Con impresionante doblete, Cristiano Ronaldo sigue marcando récords con Portugal; así fueron sus goles

Portugal derrotó a Liechtenstein (4-0) y su capitán Cristiano Ronaldo, que batió el récord de partidos con una selección nacional al llegar a 197, firmó un doblete, este jueves en Lisboa en el arranque de la clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.

CR7 marcó de penal (51) y de libre directo (63) para completar una goleada que habían abierto Joao Cancelo (8) y Bernardo Silva (47). El delantero de 38 años, ahora en el club saudita Al-Nassr, jugó su 197º partido como internacional y supera así al kuwaití Bader Al-Mutawa, con el que compartía el récord.

Cristiano Ronaldo llegó a 120 goles con su selección. - Foto: REUTERS

El cinco veces Balón de Oro también tiene el récord de goles en una selección nacional desde el 1 de septiembre de 2021 cuando marcó un doblete ante Irlanda y superó al iraní Ali Daei y sus 109 goles. Con su doblete de este jueves suma 120.

Lluvia de goles

Portugal inició con una cómoda victoria su nueva etapa, con el español Roberto Martínez en el banquillo, en sustitución de Fernando Santos, despedido tras el Mundial de Catar en el que el equipo luso fue eliminado en cuartos por Marruecos (1-0), un torneo que CR7 finalizó como suplente y enfrentado con el técnico.

Frente a la 198ª nación en la clasificación de la FIFA, Portugal no tuvo que pisar el acelerador. Cancelo abrió el marcador, con un disparo lejano que tocó en Ronaldo, y Bernardo Silva, con un tiro pausado desde el interior del área, amplió la diferencia.

Antes del tanto del centrocampista del Manchester City, Portugal se había mostrado ineficaz, con varias ocasiones que no aprovechó: entre ellas un cabezazo alto de Ronaldo (22), que luego se encontró con el arquero Benjamin Buchel (27).

Por fin llegó su hora, primero con un penal, forzado por Cancelo, y después con un disparo de falta marca de la casa. Los aficionados corearon el nombre de la leyenda en su primera comparecencia con la selección lusa desde que dejara el fútbol europeo para jugar en Arabia Saudita.

Que golazo de tiro libre!!!!.. Hemos nacido para ver su grandeza; disfrutar de sus goles y aprender de su ejemplo.

Cristiano Ronaldo El más grande el verdadero Goat!!🐐 pic.twitter.com/6SRnHK9Cx4 — ᴀɴʏ🦋 (@anybranez) March 23, 2023

Con su doblete en el bolsillo, Ronaldo fue sustituido por Gonçalo Ramos, el jugador que le quitó la titularidad en Catar-2022. Los aficionados le despidieron con aplausos y vítores.

Con su triunfo, Portugal se sitúa al frente del grupo J de la clasificación para la Eurocopa. Tiene tres puntos, como Bosnia-Herzegovina, que este jueves batió a Islandia (3-0).

La Seleção continuará su campaña de clasificación para la próxima Eurocopa el domingo en Luxemburgo.

“Soy un hombre nuevo”

El capitán de la selección portuguesa realizó una reflexión acerca de lo difíciles que han sido los últimos meses para él y sus palabras hoy le están dando la vuelta al mundo. Para algunos, estas dan evidencia de su resiliencia y muestran cómo, pese a ser un astro cuando tiene el balón en sus botines, fuera de la cancha es un ser terrenal más.

En la previa del partido ante Liechtenstein por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, CR7 se desahogó: “Creo que todo lo que pasa en la vida tiene una razón de ser. Yo agradezco haber pasado por muchas cosas en la vida para poder ver quién está realmente a mi lado, qué es bueno para Cristiano. Porque en un momento difícil puedes ver quién está a tu lado”.

Cristiano Ronaldo también se mostró honesto sobre los momentos malos, como el que vivió en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, cuando fue relegado a la suplencia por el DT Fernando Santos. En ese entonces, la prensa deportiva se volcó hacia el jugador, dado que era llamado a deslumbrar como Lionel Messi con Argentina y encaminar a su equipo rumbo a la final.

Cristiano Ronaldo anotó doblete en la fecha de las eliminatorias a la Eurocopa 2024. - Foto: REUTERS

“Y es verdad… no tengo problema en decirlo, que en mi carrera he tenido muchos momentos malos. A nivel personal, primero, y profesional, después. ¿Arrepentimiento? Yo creo que en la vida no hay tiempo para arrepentirse. La vida continúa, la vida sigue. Aprendemos de ella, independientemente de lo que hagamos, haciéndolo bien o no tan bien, forma parte de nuestra evolución como seres humanos”, expuso.

“Agradezco pasar por algunas dificultades, porque cuando estamos en la cima de la montaña es difícil ver lo que hay abajo y muchas veces yo no conseguía ver. Ahora puedo decir que cada vez estoy más preparado no solo como jugador, sino como ser humano, y eso para mí fue un aprendizaje bastante grande. Nunca había pasado por algunas cosas que pasé en estos meses y gracias a Dios conseguí ver muchas cosas y los agradezco. Soy un hombre mejor”, concluyó.