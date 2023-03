Cristiano Ronaldo le dio la vuelta al mundo con reflexión al estilo de un poeta; estuvo al borde de las lágrimas

Cristiano Ronaldo no sólo se roba la atención cuando está en el campo de juego, también lo hace cuando le toca hablar frente a las cámaras de televisión, incluso si la cuestión es argumentar su rendimiento deportivo, ese que algunas ocasiones a lo largo de su carrera le han criticado.

El capitán de la selección portuguesa realizó una reflexión acerca de lo difíciles que han sido los últimos meses para él y sus palabras hoy le están dando la vuelta al mundo. Para algunos, estas dan evidencia de su resiliencia y muestran cómo, pese a ser un astro cuando tiene el balón en sus botines, fuera de la cancha es un ser terrenal más.

En la previa del partido ante Liechtenstein por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, CR7 se desahogó: “Creo que todo lo que pasa en la vida tiene una razón de ser. Yo agradezco haber pasado por muchas cosas en la vida para poder ver quién está realmente a mi lado, qué es bueno para Cristiano. Porque en un momento difícil puedes ver quién está a tu lado”.

Cristiano Ronaldo llora la eliminación de Portugal de la Copa Mundo Qatar 2022 ante Marruecos. REUTERS/Carl Recine - Foto: REUTERS

Cristiano Ronaldo también se mostró honesto sobre los momentos malos, como el que vivió en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, cuando fue relegado a la suplencia por el DT Fernando Santos. En ese entonces, la prensa deportiva se volcó hacia el jugador, dado que era llamado a deslumbrar como Lionel Messi con Argentina y encaminar a su equipo rumbo a la final.

“Y es verdad... no tengo problema en decirlo, que en mi carrera he tenido muchos momentos malos. A nivel personal, primero, y profesional, después. ¿Arrepentimiento? Yo creo que en la vida no hay tiempo para arrepentirse. La vida continúa, la vida sigue. Aprendemos de ella, independientemente de lo que hagamos, haciéndolo bien o no tan bien, forma parte de nuestra evolución como seres humanos”, expuso.

Cristiano Ronaldo, suplente en los partidos definitivos de la selección de Portugal en Qatar 2022. REUTERS/Carl Recine - Foto: REUTERS

Según Cristiano, los obstáculos con los que se ha encontrado lo ayudaron no sólo a ser uno de los mejores jugadores de la historia —como lo avalan los cinco Balones de Oro y los dos premios The Best que ha recibido—, sino mejor ser humano.

“Agradezco pasar por algunas dificultades, porque cuando estamos en la cima de la montaña es difícil ver lo que hay abajo y muchas veces yo no conseguía ver. Ahora puedo decir que cada vez estoy más preparado no sólo como jugador, sino como ser humano, y eso para mí fue un aprendizaje bastante grande. Nunca había pasado por algunas cosas que pasé en estos meses y gracias a Dios conseguí ver muchas cosas y los agradezco. Soy un hombre mejor”, concluyó.

El nuevo DT de Portugal elogió a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no fue el único que se mostró positivo con su presente y el de la selección de Portugal. El nuevo DT del equipo, Roberto Martínez, reconoció lo importante que es CR7 en la plantilla y el aporte a sus compañeros que implica contar con un experimentado jugador como él.

Roberto Martínez se estrena como técnico de Portugal. - Foto: AP

“Cristiano es nuestro capitán, es muy importante poder aprovechar esa experiencia, pero aún más importante es el grado de compromiso de todos. Un nuevo ciclo con Cristiano Ronaldo nos hace mejores (...). Todos están para sumar, tenemos dos partidos en poco tiempo y no es un momento para ser titular o no, es para estar implicados y hacernos mejores”, comentó.

Aunque es poco probable que por su edad Cristiano Ronaldo llegue a disputar una nueva Copa Mundo, lo cierto es que todavía tiene chance de brillar con la selección de Portugal, quizás en la Eurocopa, como lo está haciendo con Al-Nassr, donde, con altibajos, demuestra que su calidad como futbolista está intacta.