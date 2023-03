“No voy a mentir, lo odio”: el jugador francés que no se olvida de la final del Mundial de Qatar ni del ‘Dibu’ Martínez. ¿Quién es?

La final que se disputó entre la selección Argentina y su similar de Francia en el campeonato jugado en Qatar hace apenas unos meses quedará plasmada en la historia del deporte rey. En los 120 minutos, ambas escuadras igualaron a 3 goles y en los penales la albiceleste se impuso y se proclamó campeona.

Una de las imágenes que será recordada por siempre es la increíble atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a Kolo Muani en el último minuto. Si el delantero francés hubiera sentenciado esa opción al minuto 122′, el duelo hubiese terminado, probablemente, 4-3 a favor de los europeos.

Precisamente, el atacante conversó con L’Equipe y habló sobre ese momento. “Podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido ponerlo en un segundo plano, como todo el mundo, como todos los franceses, pero pasó y estos son los caprichos de la vida. Esta acción me da ganas de trabajar de cara al arco, estoy trabajando y creo que estoy progresando. Me dará el coraje para seguir adelante y lograrlo la próxima vez. Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar”.

Asimismo, el futbolista del Eintracht Frankfurt afirmó que es muy complejo borrar la imagen de la mente y cómo el ‘Dibu’ Martínez pudo atajarle esa pelota, por eso recuerda el momento con un poco de rencor.

“Quiero seguir adelante, pero hablar de ello es parte de mi trabajo, no es que esté triste. Simplemente no lo voy a olvidar, estuvimos muy cerca de traer de vuelta la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio. Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Mbappé porque estaba en un buen ángulo, pero ahora ya es tarde”, puntualizó.

“Mi vida es la misma vida aburrida de siempre”: campeón del Mundo con Argentina habla de los cambios que ha vivido tras Qatar 2022

Después de que Argentina celebrara su tercer título mundialista en Qatar 2022, los jugadores gozaron de unas pequeñas vacaciones y fueron regresando a sus respectivos clubes con el paso de los días. Todos fueron aplaudidos al llegar a sus equipos y empezaron a entrenar de cara a los presentes torneos nacionales e internacionales que enfrentan.

Final Mundial Qatar 2022. - Foto: REUTERS

La mayoría de las personas tal vez considera que el hecho de ganar una Copa del Mundo le cambia la vida a cualquier jugador. Pues bien, uno de los futbolistas argentinos que levantó el trofeo en Qatar habló con el Daily Mail y se atrevió a afirmar que poco ha cambiado desde que se proclamó campeón mundial, que la única novedad es la cantidad de personas que lo esperan en el aeropuerto de su ciudad natal.

Se habla de Alexis Mac Allister, actual jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra, el cual dijo lo siguiente:

Alexis Mac Allister, Argentina. - Foto: REUTERS

“Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida”.

El futbolista, que tuvo un corto paso por Boca Juniors, es uno de los campeones con Argentina que mejores sensaciones ha dejado después del Mundial, dado que, cada que juega con su club en Inglaterra, es uno de los protagonistas. Incluso, se presume que irá a uno de los equipos grandes de la Premier League.

Selección Argentina. - Foto: REUTERS

Mac Allister finalizó expresando que: “En el campo, ganar la Copa del Mundo me ha hecho un jugador con más confianza. Incluso la oposición te ve diferente. Ha sido asombroso. Te reconocen más cuando juegas y la gente te presta más atención. Y sé que lo que hemos hecho es especial. Todos en Argentina nos recordarán como campeones mundiales”.