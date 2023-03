Ricardo ‘Caballo’ Márquez baja de la nube al Junior de Barranquilla y al ‘Bolillo’ Gómez: “No es un equipo grande”

El empate entre Junior y Unión Magdalena en el Estadio Sierra Nevada durante la jornada de clásicos de la Liga BetPlay continúa dando de qué hablar. Hay quienes cuestionan a los dirigidos por el Bolillo Gómez al no aguantar el 2-0 en el marcador y perder los tres puntos en los minutos finales. Y, lo peor: hay quienes consideran que el conjunto Tiburón no es uno de los grandes de Colombia, pese a que tiene nueve estrellas.

Quien afirmó que no ve al Junior como uno de los grandes clubes del balompié cafetero fue Ricardo El caballo Márquez, jugador de Unión Magdalena. En conferencia de prensa, afirmó que su equipo fue superior a lo largo del partido, solo que su equipo aprovechó las dos opciones claras de gol.

“Siempre se ha dicho que el Unión Magdalena no convence. Yo creo y estoy totalmente seguro de que el equipo siempre está ahí. Junior en el primer tiempo no tuvo el balón tanto como nosotros. Nosotros tuvimos las mejores opciones en el primer tiempo. Ellos en el segundo tiempo tuvieron dos, dos fueron, el penal y la jugada de Vladimir, que fue un error de nosotros. No tuvieron más”, dijo en un comienzo el Caballo Márquez.

Junior de Barranquilla buscó 'revivir' en la Liga BetPlay en el clásico ante Unión Magdalena. - Foto: @JuniorClubSA

Ya luego realizó el comentario acerca del Junior, que en algunas cuentas de Twitter se está haciendo viral. Márquez argumentó que el equipo de Barranquilla no demostró su grandeza en el terreno de juego, aunque cuente con figuras como Carlos Bacca, mundialista con la Selección Colombia.

“Tuvieron dos, las dos entraron. Es un equipo de los nombrados a ser grandes, cuando yo lo tengo al frente, es un equipo igual al mío, pero sobre lo que ya tienen, ahora es nombrado a ser grande. Para mí todavía no, porque tuve un equipo al frente y hoy no se vio eso”, expuso (minuto 14).

Después, respondió a la prensa por una pregunta sobre el planteamiento, quizá defensivo, del DT del Unión Magdalena para el clásico del domingo 26 de marzo. Según él, hubiera preferido tener más apoyó del mediocampo hacia adelante.

Unión Magdalena está en la posición 17 de la Liga Betplay 2023-I. - Foto: Dimayor

“Cuando uno tiene más compañeros en el frente de ataque, para uno es más cómodo y mejor, pero hay situaciones de partido que exigen algo distinto: uno va a una corraleja y al toro primero se le cansa, aunque no comparto mucho eso, y después le metes su estaca”, agregó.

Qué dijo el ‘Bolillo’ Gómez

Acerca del triunfo que se escapó de las manos en los últimos minutos del partido ante Unión de Magdalena, el Bolillo Gómez asumió parte de la culpabilidad, debido a los cambios que realizó en el segundo tiempo.

“El partido, en el primer tiempo, fue bien disputado por ambos equipos, no había ocasión de elaborar, ni de ellos ni de nosotros. Fue un partido táctico, ordenado y sin emociones. En el segundo tiempo controlamos el pase largo de ellos, nos dan espacios, nos fuimos en ventaja 2-0 y después hicimos algunos cambios, se desbarata la figura y el Unión tuvo superioridad en ofensiva. Junior mejoró bastante, pero hicimos cambios que fueron inoportunos. Teníamos solidez y atacábamos los espacios”, expresó.

El 'Bolillo' Gómez sonríe en su debut como entrenador del Junior de Barranquilla - Foto: Dimayor

“Hoy sacamos una nómina donde los once eran más o menos equilibrados, para hacer el desgaste y el ordenamiento que pretendemos. Salió bien, hicimos algunos cambios, desbaratamos la figura y se nos complica el partido”, agregó.

Pese a la autocrítica, lamentó no conseguir los tres puntos, claves para que el Junior saliera de la posición 17 de la Liga BetPlay.

“Tenemos que seguir mejorando la fuerza. Vienes a esta plaza, en un clásico, hacer dos goles y no ganarlo. No rematamos bien el partido, pero no lo hicimos porque nos tocó desbaratar la figura. Dimos la posibilidad de que se nos vinieran encima”, concluyó.