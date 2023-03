Tabla de posiciones Liga BetPlay tras la jornada de clásicos: Millonarios escaló y Junior se quedó en el fondo

Deportivo Cali jugó bien pero no pudo con el América. Once Caldas solo obtuvo un empate ante Pereira.

A falta de un compromiso para cerrar la décima jornada de la Liga BetPlay, programado para la noche de este 28 de marzo entre Deportivo Pasto y Jaguares Córdoba, algunos equipos escalaron en la tabla de posiciones y otros no solo se hunden en los últimos puestos, sino que preocupan por el tema del descenso. A continuación, un resumen de lo que ocurrió.

En el juego que cerró la jornada de clásicos del domingo, Millonarios se impuso 2-1 sobre Santa Fe con anotaciones de Macalister Silva y cierta complicidad del guardameta de Santa Fe, José Silva. Los dirigidos por Alberto Gamero son cuartos en la Liga BetPlay, con dos compromisos pendientes por disputar.

Macalister Silva anotó dos tantos en el partido Millonarios vs. Santa Fe, el 26 de marzo. - Foto: Millonarios FC

Uno de los partidos que más llamó la atención de los aficionados al balompié fue Deportivo Cali vs. América, debido a la necesidad del conjunto azucarero de sumar de a tres puntos. Aunque los dirigidos por Jorge Luis Pinto jugaron quizá su mejor partido de la campaña, les faltó concretar las opciones de gol para no quedarse con el empate a un gol que los mantiene coleros en la liga colombiana.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín dejó un empate a un gol y una preocupación en la hinchada verdolaga, debido a que su guardameta titular, Kevin Mier, tuvo que ser sustituido en el minuto 60 por una lesión. Por fortuna, se descartaron fracturas, como lo dio a conocer Carlos Antonio Vélez luego de conversar con el club paisa.

A Junior de Barranquilla, que estuvo cerca de ganar su partido desde la llegada de Bolillo Gómez al banquillo, “se le quemó el pan en la puerta del horno”, como dice el adagio, y luego de ir ganando dos a cero, vio al Ciclón bananero empatarle en cuestión de cuatro minutos. Es penúltimo en la Liga BetPlat, con los mismos 8 puntos que el Deportivo Cali.

El 'Bolillo' Gómez suma tres partidos como DT de Junior. Los resultados: dos empates y una derrota. - Foto: Dimayor

Otro de los clásicos que terminó en empate fue Once Caldas vs. Deportes Pereira, resultado que no le ayuda mucho al Blanco, blanco de Manizales, dado que está cerca de los puestos de descenso y, como sea, necesita sumar a de a tres puntos: vive una realidad muy similar a la de los dirigidos por Jorge Luis Pinto.

Deportes Tolima, de irregular campaña, se impuso 2-1 al Atlético Huila, otro equipo que necesita salir de la zona del descenso. El protagonista del compromiso fue Diego Herazo, de poco brillo mientras militó con Millonarios, pero que con el conjunto Pijao está despertando su olfato goleador.

Entretanto, Atlético Bucaramanga perdió en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera, equipo que comienza a consolidarse entre los ocho mejores de la Liga BetPlay esta temporada.

Jornada de clásicos: Once Caldas empató con Pereira y Bucaramanga cayó ante Alianza Petrolera. - Foto: @corpereira oncecaldasoficial @apetrolera @bucaramangaoficial

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. América de Cali (20 puntos en 10 partidos)

2. Águilas Doradas (19 puntos en 10 partidos)

3. Boyacá Chicó (19 puntos en 8 partidos)

4. Millonarios (17 puntos en 8 partidos)

5. Atlético Nacional (17 puntos en 10 partidos)

6. Alianza Petrolera (14 puntos en 9 partidos)

7. Independiente Santa Fe (13 puntos en 10 partidos)

8. Deportes Tolima (13 puntos en 9 partidos)

9. Envigado (13 puntos en 10 partidos)

10. Deportivo Pasto (13 puntos en 9 partidos)

11. Independiente Medellín (12 puntos en 10 partidos)

12. Atlético Bucaramanga (11 puntos en 10 partidos)

13. Deportivo Pereira (11 puntos en 10 partidos)

14. Atlético Huila (10 puntos en 10 partidos)

15. Jaguares (9 puntos en 9 partidos)

16. Once Caldas (9 puntos en 10 partidos)

17. Unión Magdalena (9 puntos en 9 partidos)

18. La Equidad (8 puntos en 9 partidos)

19. Junior de Barranquilla (8 puntos en 10 partidos)

20. Deportivo Cali (8 puntos en 10 partidos).