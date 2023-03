‘Bolillo’ Gómez, salpicado por polémica sobre Juan Fernando Quintero: “El tema está caliente”

El jugador de Junior de Barranquilla fue desconvocado de la Selección Colombia por lesión. Algunos sectores no solo señalan a Néstor Lorenzo, sino al entrenador del ‘Tiburón’.

La desconvocatoria de Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia continúa dando de qué hablar. Una de las preguntas que ronda en la prensa deportiva es ¿por qué si el habilidoso centrocampista estaba lesionado, fue autorizado por el Junior de Barranquilla para unirse a la Tricolor? En el tema incluso salió salpicado el DT del equipo ‘Tiburón’, Bolillo Gómez.

Este 25 de marzo, en su canal en YouTube, el reconocido narrador Eduardo Luis se unió a las críticas contra Néstor Lorenzo, por convocar a Juan Fernando Quintero pese a su molestia física, y Bolillo Gómez, por dejar que el futbolista se concentrara con el combinado patrio.

El narrador Eduardo Luis López sentó su posición sobre el tema Juanfer Quintero. - Foto: YouTube: Eduardo Luis López

“Mire lo que son las contradicciones, Hernán Darío Gómez dice no va, no juega —en el partido de Junior ante Independiente Santa Fe—, y luego vaya y trate de recuperarse en la Selección, ¿Cómo así? Si se reúnen una semana. Si no está en condiciones para jugar aquí por qué si va a estar allá”, planteó Eduardo Luis.

Así mismo, sustentó que lo de Juanfer es realmente delicado, en especial porque los partidos amistosos de la Selección Colombia no eran a la vuelta de la esquina, sino en el continente asiático, donde arribar implica buen tiempo, logística y gastos.

“Lo de Juanfer está caliente porque le hicieron pegar un viaje de medio planeta para nada. Para nada fue hasta Corea. Algunos quieren justificarlo y decir que se pegan de nada o de cualquier polémica. Vamos a ver si esto es una bobada”, expuso.

El 'Bolillo' Gómez sonríe en su debut como entrenador del Junior de Barranquilla - Foto: Dimayor

“¿Creen que lo más necesario era que Juan Fernando fuera hasta Corea a entrenar y ver si se podía recuperar como le dijo Hernán? ¡No! Ese no es el camino. Si es un viaje a Miami vaya y venga porque son tres horas, va y se presenta, lo revisan y vale huevo, pero un bendito viaje de 30 horas... un jugador con dolor”, agregó.

Eduardo Luis también opinó que a la Selección Colombia los jugadores deben llegar en excelentes condiciones físicas y no, por el contrario, que arriben para recuperarse de sus lesiones.

“La Selección no es para recuperar jugadores, allá se reúnen cada tres, cuatro o seis meses para estar una semanita y poder jugar un par de partiditos. Si van a mandar a un jugador para recuperarse allá está mal hecho. Si no está no está”, dijo.

Bolillo Gómez, ¿arrepentido de dirigir a Junior?

Hernán Dario Bolillo Gómez, que con tanta ilusión tomó las riendas del Junior dos semanas atrás, hoy no parece tan a gusto con el equipo. Tras la más reciente derrota, dos tantos a cero ante el América de Cali, el timonel del conjunto Tiburón no se mostró esperanzado con sus dirigidos y, por el contrario, dejó al descubierto todas sus falencias.

Aunque Junior realizó un buen primer tiempo, en la segunda parte lució impreciso, con pocas ideas al ataque y desatenciones defensivas que le costaron el segundo gol. Fue tanta la superioridad del América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero que el Bolillo no dudó en reconocerlo.

“Junior tuvo un primer tiempo que, se puede decir, hizo cosas importantes de lo que se ha empezado a informar. Ya después el Junior mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos en este momento. Ya Junior había dado todo lo que tenía por dar. Nos pasó con Santa Fe. He visto los partidos de Junior y le cuesta”, fueron las desalentadoras impresiones del Bolillo Gómez sobre su equipo.

Andrés Sarmiento, jugador del América, saliendo con la esférica pegada al botín en el partido ante Junior. - Foto: DIMAYOR - Foto: DIMAYOR

“A veces quisiera hablar solamente del América, de lo que es América. Es un equipo que tiene mucho orden, con dinámica, que compite, recupera fácil, se mueve y entonces tiene el balón fácil. Es muy normal ese resultado de hoy, nosotros somos un equipo con muchas dificultades”, concluyó, demostrando su desencante tras los primeros partidos al frente del equipo.