Así le fue a Linda Caicedo en su primer clásico entre Real Madrid y Barcelona

Al clásico de la Liga F contra el Barcelona, Real Madrid llegó ocupando la segunda casilla del torneo con 56 puntos, a 10 unidades del líder y rival Barcelona. Ganar era indispensable para recortar la distancia, objetivo que no cumplieron contra el Tenerife al caer 1 a 0 ni contra el Atlético de Madrid tras empatar a un gol.

La futbolista colombiana Linda Caicedo, aparecía convocada, pero generaba expectativa en la nómina titular, pues tuvo que ser sustituida en el último partido a los 38 minutos por un golpe en la espalda.

Linda Caicedo tuvo que ser sustituida en el último partido a los 38 minutos por un golpe en la espalda. - Foto: Twitter: @/balagueraaa (API)

El juego se llevó a cabo en el Estadio Alfredo Di Stéfano y la primera colombiana en el equipo merengue fue inicialista.

Linda Caicedo se ubicó por la zona izquierda en un 4-4-2. Ahí, intentó asociarse con Claudia Zornoza, pero el balón quedaba fácilmente en poder de las defensoras del Barcelona.

Las rivales pasaban al ataque con jugadoras como Salma Paralluelo que intentaba aprovechar los centros en el área o con Fridolina Rolfö y Geyse Ferreira.

A la colombiana se le vio apoyando en marca, bien en los retrocesos y mostrandose atenta para los contragolpes. El Madrid no logró pasar mucho al ataque y se mantuvo en campo propio ante la presión del rival.

Linda Caicedo fue titular con el Real Madrid Femenino. - Foto: Foto: Real Madrid.

Incluso, en uno de sus intentos le pitaron fuera de juego tras un pase en profundidad desde el costado derecho.

En la segunda mitad, las cosas no cambiaron mucho. Barcelona no fue efectivo y por la banda de Linda Caicedo se gestó una de las más claras. Fue la sumcampeona del mundo con la Selección Colombia sub 17 la que puso el centro al área para que Caroline Weir rematara; sin embargo, el balón quedó en las manos de la guardameta Sandra Paños.

Linda Caicedo y su primer clásico en España. - Foto: Real Madrid Femenino

Barcelona fue más insistente en abrir el marcador. Caicedo entendió que sus compañeras la necesitaban en la recuperación y así lo hizo después de una jugada colectiva por la banda izquierda, Linda llegó a rescatar la esférica.

Esa fue una de las últimas acciones de la vallecaucana, pues al minuto 70, hubo doble cambio en Real Madrid, además de Linda Caicedo, salió Maite Oroz. Al campo ingresaron Athenea del Castillo y Olga Carmona.

Fue precisamente Athenea del Castillo la que cometió una falta sobre Salma Paralluelo, dudosa para la casa blanca. Fridolina Rolfö se ubicó para el cobro desde los 12 pasos, remató el balón al costado derecho del arco y la portera se la jugó por el lado izquierdo. Con esa anotación, Barcelona llega a 69 unidades y es más lider que nunca de la Liga F.

Según la cuenta Fútbol líder, de estadísticas y datos, Linda Caicedo realizó 37 toques de balón, 24 de 27 pases efectivos con un 89% de rendimiento en ese sentido, 3 pases progresivos, 1 pase clave y 1 falta recibida. Además de 2 entradas y 11 recuperaciones.

Este fue el partido de Linda Caicedo en el clásico entre Barcelona y Real Madrid.



- 37 toques.

- 24/27 pases efectivos [89%].

- 3 pases progresivos.

- 1 pase clave y 1 falta recibida.

- 2 entradas y 11 recuperaciones.



Estos son sus mapas y territorios de acciones realizadas. pic.twitter.com/qFI6WKOUXo — Fútbol Líder (@Futbolider) March 25, 2023

El próximo 31 de marzo, Real Madrid de Linda Caicedo enfrentará a Levante las Planas y Barcelona, en cambio, se medirá a la Roma por la Copa de la Uefa femenina el 29 de ese mismo mes.