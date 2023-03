‘Bolillo’ Gómez, ¿arrepentido como DT del Junior de Barranquilla?: estas fueron las desalentadoras palabras sobre su equipo

Hernán Dario Bolillo Gómez, que con tanta ilusión tomó las riendas del Junior dos semanas atrás, hoy no parece tan a gusto con el equipo. Tras la derrota por dos tantos a cero ante el América de Cali, el timonel del conjunto Tiburón no se mostró esperanzado con sus dirigidos y, por el contrario, dejó al descubierto todas sus falencias.

Aunque Junior realizó un buen primer tiempo, en la segunda parte lució impreciso, con pocas ideas al ataque y desatenciones defensivas que le costaron el segundo gol. Fue tanta la superioridad del América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero que el Bolillo no dudó en reconocerlo.

“Junior tuvo un primer tiempo que, se puede decir, hizo cosas importantes de lo que se ha empezado a informar. Ya después el Junior mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos en este momento. Ya Junior había dado todo lo que tenía por dar. Nos pasó con Santa Fe. He visto los partidos de Junior y le cuesta”, fueron las desalentadoras impresiones del Bolillo Gómez sobre su equipo.

Andrés Sarmiento, jugador del América, saliendo con la esférica pegada al botín en el partido ante Junior. - Foto: DIMAYOR

El entrenador antioqueño además afirmó que el resultado de la noche del jueves era apenas de esperarse. Para sustentarlo comparó no solo el orden táctico, sino la preparación física entre ambos equipos. De nuevo, señaló que al Junior le cuesta mucho.

“A veces quisiera hablar solamente del América, de lo que es América y usted ya la coge. Es un equipo que tiene mucho orden, con dinámica, que compite, recupera fácil, se mueve y entonces tiene el balón fácil. Es muy normal ese resultado de hoy, nosotros somos un equipo con muchas dificultades. Nos vemos lentos, no tenemos fuerzas para el segundo tiempo, nos alcanza 40 minutos la condición física. El equipo tiene muchos problemas de condición física y de trabajo en todo sentido”, manifestó el DT.

El Bolillo afirmó que el América fue muy superior a Junior. - Foto: DIMAYOR

Aunque desde la llegada del Bolillo Gómez al Junior de Barranquilla se le ha visto el cambio, en especial con transiciones al ataque en cabeza de Vladimir Hernández, lo cierto es que los resultados continúan sin llegar. En su debut como entrenador, jugando de local, igualó un gol. En su segundo compromiso, de visitante, cayó ante el conjunto de Alexandre Guimaraes.

Lo que preocupa es que un equipo que se reforzó para estar en los primeros lugares de la Liga BetPlay, hoy es penúltimo, solo delante del Deportivo Cali.

Bolillo Gómez pierde la paciencia con Junior

El nuevo cuerpo técnico de Junior confía en que pronto se verán los resultados sobre el campo de juego, pero depende del esfuerzo que le pongan los propios protagonistas. La primera sentencia del ‘Bolillo’ fue decretar doble sesión de trabajo y afirmar ante la prensa que el futbolista, que no esté de acuerdo, no será tenido en cuenta para lo que falta del semestre.

Gómez debutó el pasado sábado con empate 1-1 frente a Santa Fe - Foto: Video @ToqueSports

Esa decisión está encaminada a que la fluidez del juego empiece a ser una característica de los rojiblancos, razón por la cual han insistido en las sesiones con balón al pie, aplicando transiciones ofensivas y defensivas una y otra vez, con el objetivo que la repetición de conceptos sirva para corregir los errores cometidos hasta ahora.

Pero no ha sido fácil y eso lo puede decir el propio entrenador, que, en un video difundido por las redes sociales, se ve bastante molesto por un error del jugador Léider Berdugo. Justo después de que el canterano recibe la pelota, el ‘Bolillo’ detiene el juego y le pide a gritos que se perfile mejor a la hora de salir con el balón dominado.

😤 Y el ‘Profe’ Bolillo ya está dejando sus regaños… pic.twitter.com/20o219Vdjj — Toque Sports (@ToqueSports) March 21, 2023

El regaño termina en que la pelota vuelve a los pies de Sebastián Viera para iniciar nuevamente el ejercicio, dando muestras del estricto entrenamiento al que están siendo sometidos los jugadores del Junior.