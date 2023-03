“Me mamé”: ‘El Pibe’ Valderrama ventiló demanda de históricos de la Selección Colombia a la FCF. Esta es la razón

Una vez más el ente rector del fútbol colombiano aparece en el ojo del huracán, esta vez no por algún rumor que haya surgido, sino por el duro testimonio que entregó la gloria del balompié nacional, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, en las últimas horas. El histórico 10 pasó por los micrófonos de El VBar de Caracol y allí salpicó a la Federación Colombiana de Fútbol, a la que, junto con varios exjugadores más, tienen demandada.

Selección Colombia que disputó el Mundial de 1990 pasó a la historia nacional. - Foto: Getty Images

“A mí la Federación no me interesa para nada porque la Federación abusa, abusa de nosotros. Ustedes no saben una cosa, pero nosotros, hay un grupo de jugadores que la Federación Colombiana tiene el abuso de usar nuestra imagen sin autorización y eso no lo saben ustedes. Nosotros, empezando por ‘El Pibe’ Valderrama los tenemos demandados hace 3 o 4 años, lo que pasa es que nadie quería decir nada porque no queríamos meter lío”, dijo el ‘mono’ con el carácter que lo distingue.

Seguido a esto, explicó a detalle las razones que lo hicieron a él y otros tantos irse en contra de la entidad: “Ahora he decidido hablar del tema. Hay 11, 12 o 13, hay un equipo de jugadores de fútbol. La Federación usó nuestra imagen sin permiso y los tenemos demandados, para que ustedes sepan cómo es la cosa con la Federación Colombiana, porque nos están faltando al respeto y ya se están pasando de calidad. A mí no me importa que me den o no me den boletas, porque si yo voy al estadio, yo voy y compro mi boleta o me quedo en mi casa viendo los partidos, pero no acepto la falta de respeto que tiene la Federación Colombiana con el deportista y más con el jugador de fútbol”.

Maturana dirigió varios proceso exitosos de la Tricolor y ahora hace parte de Atlético Nacional. - Foto: Suministrada a SEMANA

Posteriormente, uno a uno entregó los nombres de los demandantes: “Ya cogieron la imagen, con los patrocinadores, a usarla sin autorización y eso es una falta de respeto”. Sobre la lista de jugadores que los tienen demandados, agregó: “empezamos con el arquero: Óscar Córdoba y Vanessa Córdoba, con suplente y todo. Nico (Nicole Regnier) también está por ahí. Un defensa y qué técnico de categoría, Francisco ‘Pacho’ Maturana. Utilizaron la imagen del profesor Maturana sin autorización. En la delantera, Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal, el gordo Valenciano, el Tren Valencia, Juan Pablo Ángel, Arnoldo Iguarán”.

😱Carlos 'El Pibe' Valderrama cuenta en el Vbar Caracol que demandó a la Federación Colombiana de Fútbol por uso de su imagen sin autorización

“Usan nuestra imagen sin autorización con los patrocinadores. Para que sepa el pueblo colombiano lo que está pasando porque ya me cansé (…) Hasta don Willy, ¿se acuerda de don Willington Ortiz? Don Willington también está en esto. Para que se fije cómo está la situación con la Federación. Hasta aquí llegó el respeto. Si no me respetan, yo tampoco te respeto”, decretando que se había perdido todo, reiteró.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

El pleito, que fue instaurado hace varios años, tiene varias razones de fondo y una de las más fuertes la contó Valderrama así: “Con Ramón yo tengo años que no hablo y no tengo nada que hablar con él. La demanda va caminando, yo no había dicho nada porque el abogado me decía que no diga nada. En eso llevamos casi 4 años y ahorita lo digo porque ya estoy mamado, me mamé que le falten el respeto a uno. Tengo compañeros, amigos, de nuestra selección que pidieron una boleta y dijeron, la vendemos y eso me cabreó. Eso no se puede hacer con un personaje que represente a su país en dos campeonatos mundiales, que no voy a dar el nombre por respeto”.

Para finalizar, aseguró que no existe la más mínima posibilidad de que se echen para atrás en el proceso: “Ustedes saben que las respuestas en Colombia se demoran como 80 años, nosotros esperamos los 80 años”.