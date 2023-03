“Ese pelado es bobo”: El ‘Pibe’ Valderrama le lanzó duro ‘vainazo’ a Juan Fernando Quintero

Carlos ´el pibe´ Valderrama anda desatado en los medios de comunicación. Esta vez habló con Win Sports en el programa ´Primer toque´ y opinó sobre la situación de Juan Fernando Quintero, que según se conoció en el juego de Junior y Santa Fe, no estuvo con el equipo de Curramba por una molestia en el tobillo.

Eso sumado a que Néstor Lorenzo en rueda de prensa lo descartó para el duelo de este 24 de marzo contra Corea del Sur.

“Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”, explicó Néstor Lorenzo.

´El pibe´ lanzó una dura crítica al volante del equipo tiburón.

“Esté el equipo como esté, primero es la Selección. Eso es así. Pero si estoy bien. Este pelao es bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces ¿voy a ir lesionado para no jugar? Eso no lo entiendo. Si quiere ser bobo lo es”, sentenció.

Hace pocos días, se expresó en ESPN sobre la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo para los juegos contra Japón y Corea del Sur.

“La renovación de la selección de Colombia va bien, porque cuando hay jugadores de experiencia, de calidad y que están jugando todavía, entonces vienen los otros muchachos. Esta renovación tiene que suceder ahora y es la única manera de conseguir algo. Yo voy a apoyar hasta el final”, indicó en el canal internacional.

Valderrama, además, opinó sobre Radaeml Falcao garcía que a sus 37 años apenas ha jugado 494 minutos en la Liga Santander.

“A Falcao hay que dejarlo, que él se vaya solo. No lo vayan a tocar, los ídolos no se tocan. Hasta que él quiera, y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en el vestuario, también hace goles. A Falcao, James y Cuadrado no los toquen”, comentó el Pibe.

Lo de Néstor Lorenzo ahí está. Él ya conoce el país y jugadores porque estuvo en el proceso del profesor Pékerman. Entonces, vamos poco a poco. Tenemos que apoyar para volver al Mundial. Arrancó bien porque va invicto. Las críticas van a venir. Empezó un proyecto nuevo, no ha perdido y ya lo están criticando. No lo he notado asustado, va palante”, indicó.

Con Néstor Lorenzo, Colombia ha vencido a Guatemala 4 a 1, a México 3 a 2, a Paraguay 2 a 0 y a Estados Unidos le empató sin goles.

´El mono´ no se quedó callado con los dirigentes. Dijo claramente que no se han portado bien con los ídolos y exjugadores. Confesó que ni una boleta les dan para los partidos de la actual selección.

“Nosotros nos ganamos el derecho de que, siquiera, nos den una boletica para ir al estadio. Pero eso nunca sucedió. Fuimos a campeonatos mundiales y representamos a Colombia. Ninguno de los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol tuvo un gesto con ningún jugador para regalarle una boleta”, indicó y agregó.

“No soy capaz de pedirles la boleta porque ustedes saben que yo no pido. Pero compañeros se las pidieron y les dijeron que no. Por eso la contestación mía, porque nosotros nos ganamos el derecho de tener una boletica”, arremetió y terminó con ESPN contestando que no confía en que los dirigentes cambien su actitud con los exjugadores.

“No lo han hecho, ni lo van a hacer nunca”, finalizó, Carlos Valderrama.