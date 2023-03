“Déjese de joder”: Carlos Antonio Vélez explota contra Juanfer Quintero por ir lesionado a la Selección Colombia

Si algo le faltaba al Junior de Barranquilla era enterarse a miles de kilómetros de distancia que Juan Fernando Quintero, su flamante fichaje para este 2023, continúa lesionado y lo más seguro es que no será de la partida para el amistoso de este viernes entre la Selección Colombia y su similar de Corea del Sur.

De acuerdo a lo informado desde el seno de la Tricolor, Juanfer llegó con un golpe en la pantorrilla y todavía sigue acusando dolor, aun cuando había hecho parte de los entrenamientos a principio de esta semana.

El técnico Néstor Lorenzo aseguró que el cuerpo médico seguirá pendiente de su situación a la espera de tenerlo disponible de cara al juego del martes ante Japón. El volante antioqueño no hizo parte de la última sesión antes del amistoso y, por tanto, se presume que irá a la tribuna en el juego a disputarse desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de la Tricolor, que esperaban tener la posibilidad de ver a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero compartiendo una vez más sobre el terreno de juego. No obstante, esa ilusión no podrá ser realidad al menos este viernes en territorio coreano, donde el cuerpo técnico pondrá en juego el invicto que mantienen hasta ahora desde su llegada a la Selección.

James y Quintero durante un entrenamiento de Colombia en Seúl - Foto: FCF

Lo que si quedó en entredicho fue la convocatoria de Lorenzo para esta doble fecha, al considerar que Quintero pudo ser reemplazado con otro futbolista que sí estuviera en óptimas condiciones.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, cuestionó la actuación del estratega argentino y sus palabras en la rueda de prensa. “Aquí hay muchos responsables. Llevas un jugador para el partido contra Japón. No, jugador lesionado se queda en la casa y más cuando es un amistoso. Todavía si estuviéramos jugando por puntos y que el jugador fuera realmente diferencial”, arrancó en su columna de Palabras Mayores.

“Si el señor Quintero estaba lastimado para jugar con Junior, pues también lo está para viajar. Déjese de joder”, lanzó Vélez, recordando que el mediocampista no estuvo presente en el empate del sábado pasado frente a Santa Fe (1-1) a raíz de las molestias físicas que hoy todavía lo aquejan.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo colombiano - Foto: Guillermo Torres /Semana

Hernán Darío Gómez, técnico de Junior, fue el encargado de darle el permiso a Juanfer de viajar a territorio asiático, sin embargo, admitió que tenía molestias físicas y por eso no fue tenido en cuenta en la fecha 9 de la Liga Betplay. “Un golcito, ninguna asistencia, el equipo último en ocho partidos que ha actuado. Yo por vergüenza me quedaría y todavía lesionado”, agregó Carlos Antonio.

“Pero no, al día siguiente aparece muy chistoso tomándose selfies en un avión para Seúl. Si juega mañana estaba aliviado y si no juega, ¿por qué viajó? O sea el hace lo que le da la gana y sale y se larga”, sentenció.

En ese punto volvió a cuestionar la decisión de Néstor Lorenzo de recibir a un jugador que no estaba completamente recuperado. “¿Vamos a entrar en las mismas prácticas de tu examigo Pékerman? Como llevó a James a Paraguay, como llevó a James al Mundial del 2018, por la preferencia, porque hay niños queridos”, lanzó.

Quintero se había perdido el último partido de Junior en la Liga Betplay - Foto: FCF

Vélez cerró su opinión al respecto de la situación de Quintero diciendo que “la Selección no es una agencia de viajes, ni tampoco un hospital recuperador” al que pueden acudir los jugadores cuando quieran. “Por eso Junior está como está, porque le dan largas a un montón de jugadores que hacen lo que les da la gana. Por eso se cargan tanta cantidad de técnicos y se van a cargar una docena más. Si el jugador está lesionado, no viaja, punto. No vamos a entrar en ese jueguito”, finalizó.