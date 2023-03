‘Bolillo’ Gómez da pistas sobre la continuidad de Juan Fernando Quintero en el Junior de Barranquilla

Hernán Darío Bolillo Gómez, que hace menos de dos semanas llegó al Junior de Barranquilla para ayudarlo a salir del último lugar de la Liga BetPlay, dio sus primeras impresiones como director técnico del equipo. Además, se refirió a los planes de Juan Fernando Quintero, el flamante refuerzo del club Tiburón para afrontar la temporada 2023.

Como invitado al programa F90 de ESPN, contó cómo le han parecido sus dirigidos durante los entrenos y la petición que les hizo de cara a los partidos.

El Bolillo Gómez en charla con sus dirigidos durante uno de sus entrenos. - Foto: Didier Cano

“El futbolista se conoce verdaderamente el día del partido, en los entrenamientos está uno al lado de él y la voz de uno, el transmitir la información, lo hace atento, concentrado, y bueno, uno sale contento. Les dije a los muchachos, cúmplanme, aunque sea 20 minutos del trabajo táctico, 20 minutos del ordenamiento del equipo, y me voy tranquilo”, contó Bolillo Gómez.

El entrenador, que recientemente dirigió a la selección de Honduras, afirmó que en un club como el Junior lo que la gente quiere es que juegue bien, más allá de si los resultados se terminan dando.

“Aquí en Barranquilla, hay que jugar bien: si usted pierde jugando bien, la gente no le dice nada, aparte que si uno pierde jugando bien, se ve bien el futuro. Si uno gana jugando mal, a la gente de aquí no le gusta, porque después uno pensando: ‘Uy, cómo voy a hacer para ganar el próximo partido’2, comentó el DT.

En cuanto a su debut como DT del Junior, el pasado fin de semana enfrentando a Independiente Santa Fe, Bolillo afirmó que el equipo fue ordenado tácticamente en los primeros 45 minutos, aunque en la otra mitad del compromiso sus jugadores “se murieron”, hecho por el que está trabajando con doble jornada de entreno diaria y en el acondicionamiento físico de ellos.

Empate entre Junior y Santa Fe por la fecha 9 de la Liga Betplay 2023-I. - Foto: Dimayor

“Me parece que los muchachos hicieron un primer tiempo importante en un ordenamiento táctico. Hubo una buena repartición en la cancha, hubo buena disposición, hubo salida rápida... Bueno, no sé quiénes me entienden, porque estoy hablando en el idioma mío, no en el idioma actual que no quiero aprender, porque tengo mucha claridad en lo que trabajo y los jugadores me están entendiendo”, comentó el Bolillo.

Acerca de Juan Fernando Quintero, que días atrás afirmó que en junio revisará su futuro como profesional, Bolillo comentó que lo ve feliz en el equipo.

“Veo muy contento a Juanfer en Barranquilla”, dijo el entrenador de Junior sobre Juanfer, hecho que ilusiona a la hinchada con que continúe por lo menos todo este 2023 en el equipo.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



"Veo muy contento a Juanfer en Barranquilla" Hernán Darío "Bolillo" Gómez



▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/6XWe16nUGG — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 22, 2023

Junior iría tras el fichaje de Gio Moreno

Junior de Barranquilla podría cerrar sus contrataciones el primer semestre del año con un fichaje de renombre, como los que acostumbra a hacer: Giovanni Moreno podría llegar al conjunto tiburón antes de que termine marzo.

En un comienzo, el antioqueño fue relacionado con el Deportivo Cali, que estaría buscando un volante creativo para tener más peso en su mediocampo. Ahora, se conoció que es Junior el que busca contar con él, pero también Pereira y Once Caldas.

Gio Moreno continúa entrenando por su cuenta en Medellín - Foto: Oficial @EnvigadoFC

“Giovanni Moreno ha recibido tres ofertas del fútbol colombiano para ser inscrito en la ventana de jugadores libres. Los interesados son Junior, Pereira y Once Caldas. También tiene opción de firmar con el Shanghai Shenhua”, informó la mañana de este 21 de marzo el periodista Felipe Sierra, que está al tanto del mercado colombiano de fichajes.

Que Junior busque fichar a Moreno quizá tenga que ver con la llegada de Hernán Darío Gómez como director técnico (DT), en reemplazo de Arturo Reyes, cuyo rendimiento a cargo del equipo no fue el esperado por la dirigencia y la afición.