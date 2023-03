Melissa Martínez no aguantó las lágrimas al romper el silencio sobre su ruptura con Matías Mier; ¿ya lo perdonó?

La ruptura de la presentadora Melissa Martínez y el jugador uruguayo Matías Mier ha dado de qué hablar en los últimos meses. Las dos personalidades del deporte (periodista y futbolista), estuvieron casados durante tres años y hace aproximadamente siete meses se conoció que tomaron la decisión de divorciarse, sin dar ningún tipo de explicación o hablar de las razones que los llevaron a esto.

Los rumores sobre el fin de la relación entre esta pareja indicaban que él le había sido infiel a la presentadora, al parecer, con una periodista que trabaja en el equipo del que Mier hacía parte en Colombia, Independiente Santa Fe. Con el tiempo, esta versión terminó confirmándose por medio de las redes sociales.

Incluso, el propio jugador, al radicarse en Indonesia, país donde juega actualmente, celebró los goles no con la ‘M’ de Melissa, sino con la ‘V’ de Valentina, su nuevo amor.

Matías Mier anota su primer gol en Indonesia. - Foto: @garudasiar

Luego de esto, en las redes sociales de Melissa se podía evidenciar cómo ella con tenacidad y temple asumía de nuevo su soltería y le daba rienda suelta a su nueva situación con cambios de ‘look’ radicales, vacaciones que había postergado en varias ocasiones y que ahora retomó en lugares tan paradisíacos como Dubái, además de varios eventos a los que asistió acompañada de amigas que también pertenecen a la farándula nacional.

Su recuperación impresionó a más de uno, y es por eso que los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram preguntaron el secreto para superar estar dura tusa. “Me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida”, dijo en la imagen que fue tendencia en su momento.

Melissa Martínez bailó al ritmo de 'TQG'. - Foto: Foto tomada de Instagram @melissamartineza

Sus lágrimas

Sin embargo, después de varios meses, la presentadora colombiana se mostró más apropiada del tema y mostró una faceta que conmovió a sus seguidores. En lo que fue una video previo a la entrevista completa con la periodista Eva Rey, la actual panelista de la cadena ESPN habló sobre el perdón a su expareja y de cómo esto la marcó para salir adelante.

En el video, que fue publicado en la cuenta de Eva Rey, Melissa se dejó ver con algunas lágrimas al ser consultada sobre el perdón a Mier. “Creo que mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”, dijo de entrada.

A esta frase, Eva le pregunta si espera una disculpa de Mier por lo hecho, lo que movió las fibras en la presentadora. “Ya no me importa, o sea, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. Es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y aunque existan cosas que no estén bien y aunque se tejan miles de teorías, todo termina con un adiós”, agregó con la voz entrecortada.

La reacción de Melissa generó un sinnúmero de comentarios en las redes sociales a su favor y esperan ver con ansias la entrevista, que según Eva Rey saldrá el próximo domingo 26 de marzo a las 7:00 p. m. en su canal de YouTube.

Melissa, el amor ‘platónico’ de los hinchas del Junior

Los hinchas del Junior, que no están para nada contentos con que la escuadra con la nómina más cara del fútbol colombiano no pelee con Boyacá Chicó, América o Nacional, los puestos de arriba en la tabla de posiciones de la Liga, encontraron un bálsamo de felicidad con la visita de la presentadora Melissa Martínez al máximo escenario deportivo de la capital del Atlántico.

Melissa lució radiante y hermosa. La presentadora, con su gran carisma, llegó al estadio Metropolitano a apoyar a su equipo y antes de llegar a la tribuna asignada para disfrutar del juego con los leones bogotanos, una cantidad de seguidores de los junioristas la detuvieron.

Ella, sin problema alguno, atendió a cada uno, quienes incluso hicieron fila para obtener la foto, el video o simplemente un abrazo.

“Tómame una foto con mi amor platónico, con todo respeto”, se escuchó a un hombre que le pidió la foto.

Melissa Martínez es la sensación en el estadio Metropolitano. - Foto: @melissamartineza

Martínez se ubicó en occidental alta, donde se le vio sufriendo por el equipo y apoyando incondicionalmente al Bolillo en su debut, e incluso en el camerino, compartiendo con Juan Fernando Quintero.

Tras el pitazo final por parte de Wílmar Roldán, los asistentes al Metro que estaban cerca de la tribuna de Melissa no se fueron sin pedirle el recuerdo. Ella, que vestía enterizo negro, accedió amabilidad.

Incluso, un chistoso momento quedó registrado desde la parte baja de las tribunas llegó un joven gritando. “Melissa, mi amor, te amo. Eres el amor de mi vida. Qué lindo”, dijo a todo pulmón mientras Melissa le regalaba una selfi.