‘El Pibe’ Valderrama se quejó por trato de la FCF a los exfutbolistas: les negaron boletas para ir al estadio

Carlos Valderrama integró una de las selecciones Colombia más recordadas por los aficionados del balompié, la que clasificó por primera vez a tres citas mundialistas consecutivas, en la década del 90, y llegó como favorita a Estados Unidos 1994. También fue uno de los encargados de dar a conocer el fútbol cafetero en el planeta, no en vano fue el primer jugador de este país que disputó una Europa League, por ejemplo.

Pero las glorias que le dio a los colombianos en la década del 90 no fueron suficientes para que hoy se les recuerde como él quisiera o, mejor, para que se tenga un detalle con sus compañeros de Selección. Así lo reveló el mítico ‘10′ de la Tricolor en conversación con el programa Balón Dividido, de ESPN.

El Pibe Valderrama afirmó que, pese a lo que representa para el balompié, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) nunca pensó en otorgarle una boleta para ir al Estadio Metropolitano a alentar a la Selección una vez se retiró.

Carlos El Pibe Valderrama, el mítico '10' de la Selección Colombia. - Foto: Carlos "el pibe" Valderrama

“Nosotros nos ganamos el derecho de que, siquiera, nos den una boletica para ir al estadio. Pero eso nunca sucedió. Nosotros fuimos a campeonatos mundiales y representamos a Colombia. Ninguno de los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol tuvo un gesto con ningún jugador para regalarle una boleta”, comentó el Pibe.

Según él, nunca pidió una boleta para ir al estadio, pero conoce casos de algunos compañeros en la Tricolor sí lo hicieron, aunque pasaron la vergüenza de recibir un injusto “no” como respuesta. El Pibe insistió en que ellos se ganaron el derecho con sus actuaciones representando al país, aunque hoy a algunos se les olvide.

“Yo no soy capaz de pedirles la boleta porque ustedes saben que yo no pido. Pero compañeros se las pidieron y les dijeron que no. Por eso la contestación mía, porque nosotros nos ganamos el derecho de tener una boletica”, afirmó el exjugador.

Foto del 5-0 sobre Argentina: el partido que relevó la esquizofrenia nacional - Foto: Guillermo Torres

Valderrama afirmó que ya no espera nada de nadie, mucho menos de la actual dirigencia de la FCF. Aseguró que si no le prestaron atención antes, ahora todavía menos. “No lo han hecho, ni lo van a hacer nunca”, sentenció.

El Pibe dio su opinión sobre convocatoria de Néstor Lorenzo

El Pibe Valderrama también compartió sus impresiones acerca de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los siguientes partidos de la Selección Colombia: los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Además, pidió al público apoyar el nuevo proceso, de cara al Mundial 2026.

“Lo de Néstor, ahí está, ya conoce el país, los jugadores, estuvo con Pékerman. Conoce a los jugadores y tiene a Amaranto (Perea) que fue jugador de la Selección. Va poco a poco. Lo que quiero es apoyar a la Selección hasta el final, porque tenemos que volver al Mundial. Arrancó bien, va invicto”, dijo en charla con el canal ESPN.

Néstor Lorenzo permanece invicto desde su llegada a la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

“El técnico, ellos son los responsables, tiene que encontrar equipo. La Selección que ahora viene es de ese cuerpo técnico. Las críticas van a venir, pero empezó un proyecto y no ha perdido y lo critican”, agregó.

Lo positivo para Valderrama es el cambio generacional que se ha hecho en el último tiempo. “Hay combinación. Cuando hay jugador de experiencia, con calidad, vienen los otros. Los técnicos saben hacer una combinación, los veteranos están jugando todavía... Esta renovación tiene que suceder, los pelados ayudan y los veteranos ayudan, es la manera de conseguir algo”, completó.

Ahora, sobre James, Falcao y Cuadrado los respaldó, asegurando que son “intocables”. “A Falcao, James y Cuadrado no los toquen. Los ídolos no se tocan”, dijo dándole su respectiva importancia a estos jugadores dentro del plantel.