Dani Alves no se rinde ni en la cárcel: escribe carta a su esposa, Joana Sanz, y le pide una nueva oportunidad de amarla

Dani Alves, preso desde el pasado 20 de enero en la cárcel Brian 2 de Barcelona, envió una carta a su esposa, Joana Sanz, en la que habla del final de su relación amorosa y le dice que demostrará su inocencia en el proceso que se adelanta en su contra por abuso sexual.

El texto, que fue dado a conocer durante el programa televisivo español Y Ahora Sonsoles, emitido por el canal Antena 3, dice: “Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes saben quien realmente soy; lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero”.

Según el programa, Joana Sanz no tenía conocimiento de la carta antes de haber tomado la decisión de dar por terminada su relación con el futbolista, aunque sí conocía los argumentos del brasileño para seguir casados. Ambos se comunican a diario, vía telefónica.

Sonsoles Onega, presentadora del programa, comentó: “Joana Sanz no sabía de la existencia de la carta, pero sí del contenido de la misma. Ella sigue manteniendo contacto telefónico diario con él, por lo que sabía del contenido y existencia de ese comunicado al que ha tenido acceso este programa”.

La única certeza acerca del caso Dani Alves es que deberá permanecer tras los barrotes y sin posibilida de fianza hasta que se adelante el juicio en su contra por abuso sexual contra una joven de 23 años en el baño de la prestigiosa discoteca Sutton en Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Valga recordar que mientras Alves ha dado tres versiones de lo ocurrido —la primera, que no conocía a la denunciante; la segunda que la conocía, pero no lo había abusado, y la tercera, que tuvieron relaciones sexuales consentidas—, la víctima no ha trastabillado en su testimonio, sino que lo ha mantenido en cada una de las diligencias judiciales.

En cuanto a la relación de Dani Alves con Joana Sanz, ella fue clara con su carta dándola por terminada. Joana Sanz, quien defendió a su esposo recién estalló el escándalo, escribió: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad”.

Acerca al divorcio, el abogado Alberto García Cebrián, Premio Nacional de Ley en 2020 en España, dijo al programa Ya es mediodía cuánto puede tardar.

“Si fuera contencioso, en el caso de que uno lo pidiera y el otro no lo aceptara, podría ser un plazo de más de un año. Si fuera de mutuo acuerdo en el juzgado, que no es la mejor opción, porque se demora innecesariamente, podemos estar hablando de cuatro, cinco, seis meses debido a la huelga de los letrados de la administración de Justicia. En este caso podría estar después del verano”, comentó.

La carta completa de Alves, una exclusiva de Y Ahora Sonsoles

“Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular, los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida.

Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte.

Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo.

La relación entre Dani Alves y Joana Sanz durpo ocho años. - Foto: Instagram: @joanasanz

Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes saben quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero”.