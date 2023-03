Entre lágrimas, así fue la despedida de Óscar Rentería de Caracol Radio; filtraron su pedido a César Augusto Londoño

El pasado miércoles 15 de marzo, el reconocido periodista Óscar Rentería se despidió de los micrófonos de Caracol Radio luego de unas polémicas declaraciones sobre el caso del futbolista Achraf Hakimi, estrella del PSG que fue acusado de presunta violación contra una mujer en París.

Las palabras al aire de Rentería generaron indignación en los miles de oyentes del programa El pulso del fútbol. “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, dijo.

El periodista Óscar Rentería. - Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en TikTok: elpulsoalauna

Luego de ello, el propio Rentería aseguró que desde la emisora lo ‘echaron al agua’ con las directivas, algo que ocasionó su inmediata salida. Además, dio a entender que su libertad de expresión se le cortó por completo al dar una opinión sobre este tema.

Ahora, tras pasar el trago amargo de la salida del experimentado periodista, su compañero de cabina, César Augusto Londoño, reveló detalles de su despedida, además de un sentido pedido que le hizo.

“Óscar me hizo un pedido con lágrimas en los ojos cuando dejó de hacer este programa”, expresó el director de este programa en la primera emisión sin Rentería, y junto a la nueva cara, Juan Felipe Cadavid.

“Él me dijo: ‘César, por favor, que ‘El pulso’ siga siendo el primer programa deportivo de la radio en Colombia, como lo marcan todas las mediciones’”, agregó.

Óscar Rentería causó polémica esta semana en las redes sociales. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

Finalmente, Londoño aseguró que Rentería se fue de Caracol sin represalias contra el medio de comunicación. “Lo dijo sin odios, sin rencores, con generosidad y, sobre todo, con mucha emoción, porque le salió del corazón”.

Londoño lanzó indirecta a los detractores de ‘El pulso del fútbol’

A la una de la tarde y como es habitual de lunes a viernes, empezó El pulso del fútbol por Caracol Radio, después del noticiero de mediodía, con la bendición y los mejores éxitos de Diana Calderón. César Augusto Londoño, director y conductor del espacio deportivo, abrió con una frase contundente, la típica frase del día.

“Las novedades serán siempre bienvenidas porque siempre son una oportunidad”, dijo Londoño al aire.

De inmediato, hizo un recorrido contando que el espacio nació en 1999 con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía gracias a una idea de Guillermo Díaz Salamanca.

De Peláez, hoy su competencia en La W, lo denominó como “el más grande representante de la radio deportiva en Colombia”.

Luego, César contó su llegada al lado de Iván Mejía y aseguró que los éxitos no se detuvieron. Referenció la etapa de Óscar Rentería.

“Cuatro años largos y el programa fue muy exitoso porque los hombres pasan y los programas buenos quedan”, dijo César.

Acto seguido, continuó su intervención diciendo que “otros nunca soportaron ni aceptaron que sin ellos, sin los mismos protagonistas, el pulso siguiera siendo el programa número uno de la radio deportiva en Colombia”, dijo.

De inmediato, las redes sociales se encendieron y tomaron su mensaje como una indirecta a Iván Mejía, que en pasados días posteó una nota titulada.

“‘El pulso del fútbol’, el nuevo programa de Caracol que enterró César Augusto Londoño”, de Las 2orillas.