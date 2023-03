César Augusto Londoño: “el juego de billar entre don Óscar Rentería y don Tulio Gómez ya no se podrá dar”

La repentina salida del periodista Óscar Rentería de Caracol Radio sorprendió a muchos de sus seguidores que lo escuchaban a diario en el programa El pulso del fútbol, en el cual participaba junto a su colega César Augusto Londoño.

La verdad es que el caleño ya no hace parte de este popular espacio radial y que su ausencia coincide con las opiniones que entregó sobre el caso particular del jugador marroquí Achraf Hakimi, quien fue acusado en Francia por violación y acoso sexual. Según la compañía, la decisión obedece a la renovación propia de los periodistas que se hace cada cierto tiempo; sin embargo, desde otros sectores, se rumora que le pasaron factura por lo expresado.

Este miércoles, en la emisión cotidiana de El pulso, Rentería no estuvo presente y su compañero confirmó lo que muchos ya sospechaban. Londoño, aunque no entró en detalles, entregó una frase contundente que dejó claro que Rentería no volvería a hacer parte del programa.

El periodista se refirió al caso de Achraf Hakimi, defensa del PSG, y sus declaraciones no cayeron bien en la opinión pública. - Foto: AFP

“El duelo de billar entre Óscar Rentería y el presidente del América, Tulio Gómez, lamentablemente no se va a poder realizar el lunes como estaba previsto”, dijo el conductor de El pulso.

Londoño se refería a un ‘chico’ que se había pactado entre su excompañero y el dirigente del fútbol colombiano y el cual se llevaría a cabo este 20 de marzo, en Cali.

El propio Rentería había invitado a sus seguidores a través del perfil oficial del programa en TikTok, incluso, invitó a los oyentes a participar en este espacio y comentar quién creían que iba a ganar la partida.

“Con Tulio Gómez, dueño del América me una gran amistad, pero como me acaba de confirmar que el famoso chico de billar a tres bandas se va a jugar el día lunes festivo 20 de marzo a las 4 en punto de la tarde, le quiero advertir dos cosas: primero, prepara, entrena, pero sin descuidar al América, pero prepárate y entrena. Y segundo, porque yo estoy listo y te voy a ganar”, fueron las palabras de Rentería para promocionar el juego que, según Londoño, fue cancelado.

@elpulsoalauna Llegó el día para el esperado chico de billar entre @oscarrenteriaj y @tulioagomezg 📍 Lugar: @masterclubcali ⏰ Día: Lunes festivo 20 de marzo - 4pm ¿Usted por quién va? 🎱🤔 #ElPulsoALaUna #elpulsodelfútbol ♬ sonido original - elpulsoalauna

Óscar Rentería causó polémica esta semana en las redes sociales. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

¿Qué fue lo que dijo Rentería sobre el caso de Hakimi?

Al aire, el periodista manifestó que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, hecho que generó fuertes críticas.

Así mismo, comentó: “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

A Hakimi, una mujer de 24 años, lo acusó de haberla abusado sexualmente a finales de febrero en su domicilio en Boulogne-Billancourt, en las afueras al oeste de París, de acuerdo con el diario Le Parisien. Así mismo, indicó que el futbolista compareció ante los investigadores de la Seguridad Territorial de Hautes-de-Seine (Altos del Sena).

Rentería se sostuvo en su posición

En entrevista con SEMANA, el periodista explicó lo que quiso decir, pero no cambió su postura.

SEMANA: Óscar, ¿se sostiene en sus declaraciones en las que asegura que, en el caso de Hakimi, jugador acusado de violación, la víctima sabía lo que podía pasar?

Óscar Rentería, periodista deportivo. (O. R.): Yo las quiero repetir. Es que mi opinión, mi concepto, merece todo el respeto, como las demás opiniones. Como todo lo que se ha dicho a través de las redes sociales. Yo simplemente manifesté ese día que, a raíz de todo lo que sabemos, porque esto no es nuevo, se ha presentado cualquier cantidad de denuncias, cualquier cantidad de situaciones, donde los jugadores de fútbol han sido castigados algunos, otros no, por denuncias de violación contra diferentes personas y en muchas ciudades y países del mundo.

El jugador de Marruecos fue acusado por una mujer que presuntamente lo visitó en su residencia. REUTERS/Matthew Childs - Foto: REUTERS

Entonces, yo simplemente manifesté que, a raíz de todo eso que se conoce, si una muchacha en cualquier lugar del mundo, con todo lo que se sabe, decide visitar el apartamento de soltero de un jugador de fútbol, debe saber a qué se está exponiendo, debe saber qué riesgo puede correr. De pronto no le pasa nada, de pronto le regalan un anillo de compromiso, de pronto simplemente se toma una botella de vino y se fue y no pasó nada. Pero también, por lo que sabemos, por todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, sabemos lo que puede pasar y eso fue lo único que yo dije, que ella tenía conocimiento de lo que podía pasarle y, sin embargo, fue, y ella dice que le pasó.

Lo que pasa es que yo no soy juez ni tengo documentos para expresarlo con precisión, pero ella dice que es los argumentos que publicó la prensa, que Hakimi quiso besarla, le abrió la blusa y que ella en un momento desesperado le pegó una patada, lo tiró a un rincón, agarró su celular, llamó a una amiga y esa amiga fue y la recogió y no pasó nada más. Eso es medio peliculero. Porque a un jugador de fútbol, a un atleta de alto rendimiento, una muchacha, si es que estaba nerviosa, preocupada y estaba de pronto gritando y todo, no va a tener la fuerza para pegarle una patada al jugador de fútbol y tirarlo a un rincón y luego [tener] el tiempo para llamar a su amiga y que la recogiera, y entonces no pasara nada.

Todo eso me pareció medio película, pero yo lo único que dije es que, a raíz de todo lo que se conoce, si una mujer acepta ir al apartamento de soltero de un jugador de fútbol, sabe a qué se está exponiendo.