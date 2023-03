Juan Carlos Osorio le cierra la puerta a su regreso al FPC con ácida crítica; aseguró que prefiere “en el extranjero”

Desde hace un buen tiempo, el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio no se ha puesto en el rol de entrenar un equipo. Su último gran reto fue el América de Cali, equipo con el que no pudo tener su mejor rendimiento, saliendo por la puerta de atrás y dándole el espacio a Alexandre Guimarães, actual estratega del club.

Su impecable hoja de vida ha sonado en varios países e incluso en el fútbol colombiano, pero el mismo Osorio ha dejado de creer en la idea de dirigir en el balompié nacional, pues según él, se ha dado un retroceso enorme con respecto a otras ligas que marcan la diferencia en el continente.

El risaraldense se ha mostrado reacio a la idea de volver a dirigir en el fútbol colombiano, tanto así que incluso a uno de los clubes donde fue exitoso, le cerró la puerta. Su nombre sonó para llegar al Once Caldas y salvarlo de la mala racha, pero el técnico al parecer habría dicho ‘no, muchas gracias’ y las razones habrían sido difundidas por el periodista Gustavo Osorio en el programa de Rafagol Linares en Medellín: “Juan Carlos Osorio era el principal candidato del dueño del Once Caldas y Osorio le contestó: yo no voy allá, ese equipo está muy envejecido”, citó Álvaro Hincapié en su cuenta de Twitter.

Juan Carlos Osorio actualmente no está vinculado a ningún club. - Foto: FIFA via Getty Images

Ahora bien, ni Once Caldas ni ningún otro equipo parece haber convencido al estratega colombiano. En las últimas horas, Osorio dejó muy claro que lo que busca es el extranjero, pues es lo mejor para su carrera y su familia.

“Estoy analizando todas mis oportunidades porque quiero un proyecto que tenga tres elementos fundamentales. En este momento lo mejor para mí y mi familia es buscar en el extranjero”, explicó con franqueza en charla con Tele Medellín.

Para Osorio, el fútbol local no es de muy atractivo y así quedó reflejado el pasado domingo. “Hoy (domingo) la decisión era ver Real Madrid vs. Barcelona, a la misma hora jugaban Leones vs. Tigres en Bogotá y ahí tengo un sentimiento (juega el hijo), pero si me dan a elegir en el fútbol internacional y el fútbol de acá, veo el de allá”, agregó.

El último equipo que dirigió fue América de Cali. - Foto: Getty Images

“Yo creo que a cualquier persona que usted le pregunte le encantaría dirigir en el exterior porque es el fútbol más competitivo que hay. Todos (los clubes) tienen su propia sede y su propia cancha. Acá no hay eso. Si llueve, no prestan la cancha y los muchachos terminan en el gimnasio”, lamentó sobre la actualidad del fútbol colombiano.

Y es que ni Millonarios, equipo que es considerado el que mejor juega, llena la expectativas del entrenador. “Trata… Cuando hay un gol de vez en cuando lo ponen como los mejores. Acá no vengo a hablar de X ni de Z para que salgan a decir que estoy detrás de este equipo. Yo quiero un proyecto deportivo fuera de este país. Pero sí quiero que en mi país juguemos diferente, todos jugamos en transición de defensa a ataque, en eso somos muy buenos”.

Por lo pronto, Juan Carlos Osorio se encuentra a la espera de lo que pueda pasar con su futuro. Él mismo ha asegurado que se encuentra muy preparado para asumir cualquier reto.

En el extranjero incluso se ha ofrecido a dirigir en el fútbol argentino, uno de sus mayores atractivos y grandes objetivos para su carrera como profesional.