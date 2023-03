Junior de Barranquilla va por un fichaje estelar que la ‘rompería’ con Juanfer; Once Caldas y Pereira también lo quieren

Junior de Barranquilla podría cerrar sus contrataciones el primer semestre del año con un fichaje de renombre, como los que acostumbra a hacer: Giovanni Moreno podría llegar al conjunto tiburón antes de que termine marzo.

En un comienzo, el antioqueño fue relacionado con el Deportivo Cali, que estaría buscando un volante creativo para tener más peso en su mediocampo. Ahora, se conoció que es Junior el que busca contar con él, pero también Pereira y Once Caldas.

“Giovanni Moreno ha recibido tres ofertas del fútbol colombiano para ser inscrito en la ventana de jugadores libres. Los interesados son Junior, Pereira y Once Caldas. También tiene opción de firmar con el Shanghai Shenhua”, informó la mañana de este 21 de marzo el periodista Felipe Sierra, que está al tanto del mercado colombiano de fichajes.

Que Junior busque fichar a Moreno quizá tenga que ver con la llegada de Hernán Darío Gómez como director técnico (DT), en reemplazo de Arturo Reyes, cuyo rendimiento a cargo del equipo no fue el esperado por la dirigencia y la afición.

Otra posibilidad es que le abran la puerta tras una eventual salida de Juan Fernando Quintero, que menos de dos semanas atrás dejó entrever que en junio plantearía la posibilidad de jugar en otro club.

Quien dirigiría a Gio Moreno sería el Bolillo Gómez. - Foto: @JuniorClubSA

En cuanto a Once Caldas, a lo mejor busca que Gio Moreno surta balones a su delantero, Dayro Moreno, y que la dupla pueda sacar al equipo de aprietos: hoy el blanco, blanco de Manizales está cerca los puestos de descenso junto a otra institución grande de Colombia, el Deportivo Cali.

Once Caldas está en la parte baja de la Liga BetPlay y cerca de los puestos de descenso. - Foto: Dimayor

El tercer postor, que no tiene menos opciones de cerrar el fichaje de Gio Moreno, es el Deportivo Pereira. Un punto a favor de la escuadra mateñaca es que participará en la Copa Libertadores, hecho que podría ser de especial interés para un futbolista que busca estar compitiendo con la élite del continente.

Acerca del Deportivo Cali, otro club que al parecer pretendía a Gio, el periodista Felipe Espinal, de Zona libre de humo, expuso: “Gio Moreno no viene al Deportivo Cali, es otro jugador el que buscan en el equipo”.

Valga recordar que si bien el mercado de fichajes ya cerró, la ventana aún está abierta para los jugadores que se desempeñan como agentes libres, entre ellos Giovanni Moreno; tendrán hasta el 31 de marzo para conseguir un equipo en el balompié nacional.

La preocupación de Bolillo Gómez

Luego de su primer partido como DT de Junior, en el que empató con Santa Fe, Bolillo Gómez se mostró preocupado por el rendimiento de su equipo. “Hay una tarea difícil aquí, porque hay niveles; hay muchachos que no tienen el nivel, hay muchachos que vienen de lesión. Hay un trabajo duro”, expuso.

A su vez, Gómez se culpó por algunas variantes que hizo durante el juego y que no terminaron gustándole: “Me equivoqué en los cambios, porque apenas estoy conociendo. Hice unos cambios y no me sentí cómodo. En eso voy, llega un técnico nuevo, a un equipo con dificultades, hay niveles y todo eso se está juntando. Pero tenemos que salir de eso, apenas cojamos más tiempo, haya más trabajo de orden táctico, se encuentran las sociedades, levanten los niveles, mentalmente se fortalezcan”.

Bolillo Gómez en su presentación con Junior de Barranquilla. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

“Muy berraco. Yo llevo tres entrenamientos y estoy buscando, encontrando y haciendo un análisis del equipo, pero sí me deja muy berraco no ganar este partido con esta hinchada. Muy aburrido”, agregó.

Haciendo un reclamo público a sus jugadores, les dijo de manera aireada: “Hermano, ¿cómo así? Hay que ganar”. Sin embargo, fue sincero al decir que no veía “las suficientes armas o fuerzas mentalmente. Los muchachos pueden estar intranquilos, pierden seguridad y hay que buscarle la comba”.