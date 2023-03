Divorcio entre Dani Alves y Joana Sanz podría tornarse ‘eterno’; abogado matrimonialista explica por qué

El pasado 15 de marzo, la modelo canaria Joana Sanz anunció que se quería divorciar del futbolista brasileño Dani Alves, quien permanece en prisión desde el 20 de enero, mientras se realiza el juicio por abuso sexual contra una joven en una exclusiva discoteca de Barcelona, España. Sin embargo, la separación no será tan fácil, así lo explicó un abogado matrimonialista.

Joana Sanz, quien defendió a su esposo recién estalló el escándalo, escribió una emotiva carta que le dio la vuelta al mundo, en la que se lee: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad”. Sin embargo, aunque la relación llegó a su fin, sigue siendo esposa de él.

Para explicar el proceso de divorcio de Dani Alves y Joana Sanz, el programa televisivo español Ya es mediodía, emitido por Telecinco, entrevistó al abogado Alberto García Cebrián, Premio Nacional de Ley en 2020 en ese país y experto en divorcios.

Una de las principales dudas en torno a este caso es si se puede tramitar el divorcio con Dani Alves en prisión, hecho en el que el jurista ahondó. “Se puede tramitar el divorcio aunque uno de los cónyuges esté en prisión, pero con la limitación de que evidentemente no se podrá desplazar. Se puede tramitar tanto en el juzgado, por lo contencioso o de mutuo acuerdo, como ante notario”, comentó.

Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en el 2016 a través de un amigo en común. - Foto: Getty Images

Ahora, dependiendo de si es contencioso o de mutuo acuerdo, el divorcio podría demorar hasta un año, es decir, cuando ya se haya adelantado el juicio contra el futbolista.

“Si fuera contencioso, en el caso de que uno lo pidiera y el otro no lo aceptara, podría ser un plazo de más de un año. Si fuera de mutuo acuerdo en el juzgado, que no es la mejor opción, porque se demora innecesariamente, podemos estar hablando de cuatro, cinco, seis meses debido a la huelga de los letrados de la administración de Justicia. En este caso podría estar después del verano”, comentó.

Dani Alves junto a su esposa Joana Sanz - Foto: Instagram @danialves

La mejor opción, siempre que ambas partes estén de acuerdo, es que un notario visite a Dani Alves en la prisión.

“El notario sería el que se desplazaría a la prisión para realizar la gestión y en este caso sería inmediato, muy rápido. Lo que tarden en hacer la gestión, que pueden ser un par de días, tres o una semana”, expuso.

La reacción de Dani Alves tras la noticia

Ante el anuncio de Joana Sanz, que generó revuelo en España, medios de comunicación cercanos a la actualidad del jugador aseguraron que el jugador se mostró realmente devastado, asumiendo un duro golpe en estos meses.

Según el programa Cuatro al día, el ex-Barcelona permaneció solo en su celda, sin tener contacto con nadie. Este medio también agregó que el brasileño está “completamente hundido y muy nervioso” por lo sucedido en las últimas semanas, sumado al fin de su matrimonio.

Dani Alves pasó unos días en Barcelona, donde presuntamente abusó de una joven, luego de disputar el Mundial de Qatar 2022. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por el momento, aún no se sabe qué pasará con su futuro, pues en varias oportunidades Alves, junto a su abogado, han tratado de explicar de todas formas su inocencia en este caso. Sin embargo, las autoridades de Barcelona han considerado que no son suficientes para darle la libertad.

En defensa de Dani Alves ha salido su exesposa y madre de sus dos hijos, Dinorah Santana. Quien llegó a ser la representante del futbolista brasileño lo visitó el primer fin de semana de marzo en la cárcel de Brians 2, donde permanece recluido sin opción de libertad condicional y bajo fianza mientras se realiza el juicio en su contra.

Santana aseguró al medio El Periódico que no le preguntó por lo ocurrido a Dani Alves, dado que confía plenamente en lo que él ha dicho a la justicia. “No le he preguntado por las versiones, porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto”, comentó. Luego agregó: “Sus hijos y yo creemos en su inocencia”.